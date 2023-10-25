李亦伸專欄／NBA開幕戰金塊無懈可擊　重整後的湖人還不是對手

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跟金塊一比，湖人輸面和團隊漏洞還是不小。
1、「老詹」LeBron James39歲賽季第一戰只打了29分鐘，16投10中，攻下21分、8籃板、5助攻，表現出色。湖人教練Darvin Ham刻意控制老詹上場時間，沒讓他打超過30分鐘。
我是認為這顧此失彼，能力不好。老詹多打個5分鐘，場上調度、防守對位不同，湖人就有機會贏球，打29分鐘跟打35分鐘，影響真的不大，真的是教練能力問題。
2、「AD」Anthony Davis 17投6中，摘17分、8籃板、4助攻，下半場幾乎消失，攻防兩端都沒能發揮作用。AD能力還是第一流，但手感和對位表現和主宰力近乎完美Nikola Jokic非常吃力。
湖人禁區很多苦工和防守對位工作，其實可以讓老詹、ChristianWood、Jaxon Hayes三人輪流更多去負擔，老詹一樣能扛Nikola Jokic，Wood和Hayes各有經驗和體能優勢。
AD不能在下半場消失，任何一個稱得上球星，就算狀況、手感再差，也得打出八成以上功力。但湖人教練真的可以更好。
3、湖人防守還是不行，這是除了教練調度用人之外，湖人輸球最大原因。
金塊投籃命中率5成3，三分命中率4成1，上半場就砍63分，最多領先18分，金塊進攻幾乎沒有受到太多干擾和影響。決勝第四節金塊在決勝期還是都能輕鬆得分，得分點和終結進攻者至少3-4人，Nikola Jokic是關鍵球星，但Jamal Murray和Kentavious Caldwell-Pope的空位跳投和無球接應、單打突破都讓湖人束手無策。
湖人打不出精英級別防守，保持防守韌性和持續力，湖人就無法成為爭冠級別球隊。
4、湖人還是有好消息，兩名小前鋒Taurean Prince、Cam Reddish都很稱職、實用，甚至還有很多潛能可以挖掘。Gabe Vincent也是穩定、防守一流控球後衛，可惜開幕戰三分手感不好，教練對他信心也不足，他的防守和團隊性格，值得給他更多時間和信心。
5、湖人先發後衛D'Angelo Russell+Austin Reaves，兩人開季第一戰都沒打好，命中率不佳，防守失位，也沒能給金塊後場、對位帶來壓力，這是湖人打得如此辛苦，金塊贏得非常輕鬆很重要因素。
湖人似乎要考慮，是不是把這兩個先發組合拆開來用，這會非常掙扎，Darvin Ham除了沒這個勇氣和氣魄，執教能力和威權也不到位，湖人有點麻煩。
金塊仍是西區最好球隊，金塊板凳都很平凡，但配合團隊、融入主力陣容、打出角色球員功能，還是讓人非常服氣。
金塊教練Michael Malone確實很有一套，再度打得老詹沒有脾氣，開幕戰輕鬆拿下湖人，湖人、金塊戰力和實力高下立判。
雙方教練有差距，湖人得認真想清楚細節和未來發展。