特企／全台唯一環島冷鏈集團　重新定義：農場到餐桌最佳旅程

後疫情時代來臨，消費意識抬頭，對飲食的需求不再只是吃得心安，吃得便宜；而更是落實到對食材來源議題的關注、流通過程是否嚴謹且合規的把關、品質控管是否透明、效率、確實、且值得信賴、甚至最後到餐桌時，是否符合現代消費者的生活習慣、方式、與喜好。
FOOD-X放眼國際上產業成功案型，科學化分析國內傳統模型優劣，以創新思維，拆解既有供應模型，以最小單元不斷重新排列組合，力求準確管理農產品保存方法，並提高食材利用率、降低供銷耗損、並有效規劃生產。
從源頭農場進行產品分級，標準化截切將多半廢棄物留在產地進行再利用，提升農作物經濟循環力，並降低無效運輸無效碳排，落實ESG。全國13大物流中心，以全程專業分層低溫儲運，確實掌控效期並落實食品安全規範。願景實踐的路上，期待得共同解決台灣糧食自給率節節下滑、多半抗氣候變化韌性較低窘境；餐飲業者飽受超高不可控的成本波動；更期許能為台灣家家戶戶的每一口佳餚用心守護，提供最好的品質，最高的食品安全。
FOOD-X以零斷點冷鏈，打造全新價值鏈，有效解決糧食運銷耗損過大、生產良率不佳、供銷長年失衡、食品安全無力履行、國產糧食自給率低、餐飲大缺工、尖離峰製餐瓶頸與問題。其中零斷點步驟包含：生產管理、採後處理、低溫集運、驗收檢驗、預冷/催熟、標準洗滌、高效截切、最適包裝、低溫轉運、低溫宅配、系統化交易、計畫式生產，以標準化、短鏈化、系統化、透明化為目標。
因此，不到三年的時間，已累積服務餐飲品牌數超過200個，店家數超過600個。積極打造全新食材價值鏈的FOOD-X，經過三年的淬鍊昇華，正大力提供著市場 最精準的產品、最值得信賴的服務，讓更多餐廳與家庭都能享用最好也最合算的生鮮食材。
FOOD-X專注完美，只為最新鮮！今年更投入營養專業，隆重推出多種口味的一分鐘綠拿鐵系列產品，讓消費者美味入口，輕鬆補充一日營養所需，享有健康便捷的美好生活。
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