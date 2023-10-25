PLG／林書豪確定出戰東超主客場賽事　有望對決韓國第一控金善亨

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本來東超只邀請各國聯盟的冠軍球隊，國王這次收到邀請，讓人感到有些意外，總經理毛加恩也坦承在備戰上有些倉卒，但球隊一定會全力爭勝，本季目標是拿下PLG和東超冠軍。
「這對台灣籃球來說非常重要，我們能跨出去挑戰更強的隊伍，日、韓職籃聯盟的發展不差、日本在國際賽的成績也有目共睹。但我認為台灣球員有能力、也有水準做到這樣的成績——這是我們的責任，如何提供更好的資源和舞台，給予他們高強度比賽展現自己、突破自己。」毛總如此說道。
富邦勇士之前就有過參加東超的經驗，在備戰比賽上，他們陣中的老將採取主場出賽、客場輪休的模式。不過國王方面並沒有打算參考這一套調度方式，毛總在受訪時不但確定「林書豪會出賽東超（主、客場賽事）」 ，也笑說富邦陣中確實有一些球員是老將，但國王應該沒有這樣的球員需要特別休息。
而這次最受矚目的對戰組合，莫過於有「韓國第一控」美名的金善亨對決曾在NBA掀起「林來瘋」的林書豪，雙方各自所屬的新北國王和首爾SK騎士將在11月8日於新莊體育館進行B組賽事，也受到外界關注。
國王陣中年度第一隊等級的好手李愷諺在談到最期待和誰交手時表示，自己也久仰金善亨大名字，稱對方過去多次來台灣打瓊斯杯，對他印象很深刻，也希望有這個機會和他交手、學習。