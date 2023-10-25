政府擬開放外籍移工！王國材月底提方案 旅宿業揭2重點
針對餐旅業缺工問題未解，政府擬開放外籍移工，交通部長王國材今（25）日表示，月底會有報告出來。對此，老爺酒店集團人力資源部協理顏瑞嫻認為，應公布開放聘用移工資格和職務，除了房務，餐飲方面也相當缺工。
記者許若茵／台北報導
為解決缺工荒，今年老爺酒店公布「壯幫手」招募計畫，收到900多封履歷，最終選拔出70餘名「壯幫手」，讓中高齡人口也能投入就業。為此，老爺酒店也進行職務再設計，特別盤點中高齡在工作中的痛點，像是體能、工作時間與學習能力等，進而創造職務的亮點，像是可以接受短工時、彈性排班，並提供簡單易學的工作，安排訓練輔導員，更把工作流程拆解成多種工作任務，讓職務更符合中高齡體能與學習速度。
顏瑞嫻今日出席友善中高齡企業論壇，會後接受媒體採訪時表示，事實上法規面都還沒有很明確，怎樣的企業可以提供申請、開放數量等，業者也都相當關注有無配套措施，畢竟旅宿業都還沒有人聘用移工過，現在正在評估中。
顏瑞嫻指出，以老爺酒店狀況，缺工比率約2成，集團聘用中高齡就業者則佔總員工數3成，任用中高齡有很大的幫助，只要適時拆分職務，就可以指派給合適的人做。
至於被問及若開放移工，是否可能排擠中高齡就業市場，顏瑞嫻評估，雙方各有不同的優點，還是要等方案細節出爐才比較清楚怎麼任用，現在對移工這塊都比較未知陌生。
對於月底公布的方案，顏瑞嫻認為，應該要包含開放移工的資格、職務，除了房務之外，餐飲也相當缺工，另也應有配套措施。