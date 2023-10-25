揪團漁港大啖海鮮！高雄市海洋局辦在地海鮮美食嘉年華活動

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高雄市長陳其邁表示，市府積極輔導各區漁會辦理優質水產品推廣活動，成功打響「茄萣烏魚」、「永安石斑魚」、「彌陀虱目魚」、「梓官鮮撈海產」及「高雄秋刀魚」等名號，今(112)年為整合行銷高雄優質漁產，首創「大海開吃」活動，自11月4日起至12月10日期間周末假日，從彌陀漁港、永新漁港、興達港漁港、蚵仔寮漁港及前鎮漁港陸續舉辦在地海鮮美食嘉年華及漁村文化體驗活動，並加碼與日本藝術家阿部乳坊合作，推出「旅途之海」主題特展，將5件具旅遊意象的藝術品，首次齊聚彌陀漁港展出，歡迎大家來漁港欣賞藝術品、大啖美味海鮮料理。
陳其邁並與高雄熊一起推著載滿新鮮海產的大船入港，也與高雄Le Bon Marche好市集手作料理型男主廚黃穎一同烤魷魚，並大啖魷魚，為活動揭開序幕。
高雄市政府海洋局副局長黃登福指出，2023大海開吃活動，是由高雄5個漁港接力開辦，11月4日至5日由彌陀漁港首先開吃，現場有海鮮美食及虱目魚大餐可享用外，也有觀光客船巡禮、虱目魚之夜及多項親子活動等節目；11月11日至12日由永新漁港接棒，推出石斑魚大餐、石斑魚特賣會、漁鄉文化體驗、空中海底世界大型風箏施放表演、寫生比賽等。
第三場次活動於11月25日在興達港漁港舉辦，現場提供漁鄉文化導覽、水產特賣及免費搶烏魚等互動遊戲；12月2日至3日接續於蚵仔寮漁港舉辦，除連續15年舉辦糶手搶拍活動，可讓饕客買到尚青的海產外，另有海鮮宴活動，歡迎民眾一同訂桌；最終場12月9日至10日於前鎮漁港，內容有海鮮五寶美食饗宴，及秋刀魚特賣活動，與秋刀魚試吃品嚐等多樣活動。