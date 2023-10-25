特企／第五屆CAS國產雞排嘉年華　4000份國產雞肉新北市吃起來

為推廣CAS國產優質雞肉，台灣區電動屠宰工業同業公會自民國107年即舉辦「CAS國產雞排嘉年華」活動廣獲迴響。今年在新北市邀請了超秦肉品、大成長城、冾富實業、立瑞畜產、炸鷄大獅、OG桑炸雞、3Q脆皮雞排等7家廠商外，農業部、防檢署、中央畜產會、台灣優良農產品發展協會的各級長官蒞臨指導，以及台灣區電動屠宰工業同業公會 卓沛宏總幹事、台灣飼料工業同業公會 韓家寅理事長、中華民國養雞協會 王建培秘書長、中華民國禽肉行銷發展協會 陳曉峯執行長也出席參加。
7個廠商8個攤位都準備了500份「買一送一」雞排或國產雞肉優質產品(份數共計4,000份)，民眾只要到活動現場購買1份雞排或國產雞肉產品，即可再多獲得1份(雞排或國產雞肉產品共2份)。另外，現場同時舉辦「免費雞排/國產雞肉產品兌換券」贈送活動，只要上台呼喊主辦單位指定口號「愛台灣、吃雞肉、選國產」，即可獲得一張雞排/國產雞肉產品免費兌換券，主辦單位共準備了1,000張免費兌換券，與民眾同樂。
目前國人消費肉類以雞肉為最大宗，已超過其他肉類，自1998年雞肉開放進口已經25年了,109年進口量已達25萬噸以上，大大的衝擊國產雞肉的市場，消費者有權要求在資訊透明下選擇進口或國產雞肉。此外，國產雞肉在屠宰雞隻時，亦有官方獸醫師在屠宰場逐隻檢查，衛生安全有保障。國產雞肉肉質Q彈多汁，新鮮美味，因此特別舉辦CAS國產雞排嘉年華活動，呼籲業者及消費大眾以實際行動支持優質國產雞肉。
本次活動除了延續前四屆的主角—香雞排，今年還特別新加入「即食雞胸肉」和真空包裝的「生鮮雞肉」，不只可以品嚐到在地生產鮮嫩多汁的國產雞肉，也可以體驗調理的方便。此次邀請新北當地及全台著名的8家優良雞排或雞肉業者參與活動，受邀之8家業者均採用CAS國產雞肉為原料食材製作，且各有千秋：如禽肉食材無磷酸鹽添加的「超秦肉品」、肉品逐批檢驗的「大成安心雞」、使用100%氣冷雞肉的「冾富實業」、雲林在地土雞的「立瑞畜產」、門市遍及世界的「炸鷄大獅」、在地老字號的「OG桑炸雞」和百家門市的「3Q脆皮雞排」等。
8家國產雞肉/雞排廠商特色
超秦肉品：拆封即可食用的超秦肉品就是嫩雞，堅持選用國產雞胸肉，不添加化學的磷酸鹽，利用相對無負擔的物理方式幫雞肉按摩，達到雞肉質地嫩化又入味的目的。有經典原味、嚴選黑胡椒、義式香草、日式照燒、微燻泡菜五種口味可挑選。
立瑞畜產：立瑞畜產為一條龍服務，從飼養至加工一手包辦，提供最優質的土雞肉產品。立瑞畜產皆有駐廠獸醫師嚴格把關，產品及製程獲得CAS、清真、ISO、HACCP等驗證，提供消費者最優質生鮮的土雞肉。
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炸鷄大獅：揚秦國際旗下的「炸鷄大獅」是麥味登的兄弟品牌，總部具有三十多年連鎖餐飲營運經驗，炸鷄大獅不僅是臺灣第一家取得穆斯林友善餐廳認證的臺式炸雞品牌，目前門市更遍及臺灣、印尼、馬來西亞及加拿大等地，總店數超過100餘家，目前已經籌備進軍美國。
大成長城：大成安心雞，採用100%國產雞肉，生產過程完整溯源、公開透明，在網路上即可查詢產品的來源牧場、飼料廠、電宰廠及品管文件。也是全臺唯一每批毛雞都通過高精密儀器LC/MS/MS檢驗合格，產品及製程更獲得CAS、ISO22000和HACCP等驗證，為肉品安全嚴格把關。
冾富實業：洽富是第一家採用頂級歐規氣冷技術，強調高規格飼養及電宰，以提升肉品品質，推出鮮嫩多汁的氣冷雞，氣冷指的是採用吹冷氣降溫的保鮮製程，完全不泡水以減少交叉污染外，保留原汁原味讓肉質鮮甜Q彈。
3Q脆皮雞排：從無名雞排攤到全台100多家分店的「3Q」， 店內全部採用國產雞肉，招牌的脆皮雞排採獨家配方醃漬，使用德國真空按摩機按摩半小時充分入味，再以地瓜粉、馬鈴薯粉、麵粉特調的發酵熟成粉漿裹上，油炸時粉漿鎖住鮮甜肉汁即是好吃的秘訣。