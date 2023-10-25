華航增加高雄機場航班 賴瑞隆：持續爭取擴大航班航點
中華航空12月起將陸續增加高雄小港國際機場航班，新增新加坡、日本沖繩以及日本大阪航班，高雄機場逐漸恢復運量，不僅帶來更多高雄觀光旅遊，對在地經濟發展亦助益甚大。立委賴瑞隆指出，2023年第2季比2019年高雄航點恢復54.1%，航班恢復52.1%，他在立法院總質詢要求交通部年底前恢復高雄機場至少8成航班航點運量，交通部隨後積極與航空業者洽談，成果陸續呈現，未來將會增加更多航班航點。
記者鄭婷襄／高雄報導
立委賴瑞隆日前在立法院進行總質詢時，向行政院長陳建仁及交通部長王國材表示，高雄機場是南台灣發展重要核心，且高雄觀光正處於疫後復甦期，高雄國際機場應加速恢復航班航點，要求交通部與航空業者合作，在年底前至少恢復9成航班航點數，以帶動高雄經濟與觀光產業。
當時，交通部長王國材回應表示，日本三條航線及新加坡航線，都在洽談中，今年年底至少能恢復7成，未來朝8成目標努力，也將努力研擬高雄國際機場朝機場特定區方向。
今（25）日中華航空傳來好消息，賴瑞隆表示，未來將會持續緊盯交通部擴大高雄機場航班航點，北海道、熊本等航點航班也應儘速恢復，讓國內外民眾搭乘便利，促進國內外旅遊和觀光，相較於桃園機場快速恢復航班點，交通部要加速推動高雄機場與各城市更多航班航點，讓國際更容易親近高雄，帶動高雄城市商務與觀光發展。。
賴瑞隆認為，高雄國際機場新航廈880億預算已核定，交通部應加速興建，且應比照桃園國際機場，整合航廈建設計畫及聯外系統道路，交通部以中央高度整合高雄機場，與高雄市政府在半年內提出「高雄機場綱要計畫」，串聯機場和道路更加完善，未來因應高雄機場遊客人數每年1650萬人次，院長陳建仁允諾半年內提出高雄機場綱要計畫，由中央統合解決周邊交通問題。