促汽車減重加乘效益！中鋼集團成功開發高強度汽車用鋁合金

我是廣告 請繼續往下閱讀
王錫欽說，中鋼鋁業公司近期已成功開發一系列烘烤硬化型6000系鋁合金，其表面品質、成形性、彎曲性、抗自然時效硬化和高烘烤硬化等五大品質特性，深具國際競爭力，目前順利打入北美汽車供應鏈，迎來車用鈑金鋁材銷售商機。
王錫欽並說，為因應全球2050碳中和潮流，歐美日各指標性汽車廠大舉開發新能源汽車，以降低運輸碳排量，然而電池模組是電動車整體重量的一大負荷，驅使電動車大廠除了關注車用鋼材輕量化發展外，也積極研議使用其他輕量化材料。
王錫欽指出，汽車外鈑金件，包括引擎蓋、葉子板、後行李箱蓋、車門、車頂等，已難再藉由鋼板的高強度化，進一步減薄用料厚度，如材料改以比重只有鋼材三分之一的鋁材替代，可再大幅減少外鈑金的重量，並進一步降低車重、燃耗和碳排放量。
王錫欽並指出，中鋼集團是全球少數既生產鋼材，又有生產鋁材的集團，十年前即研判汽車鋁材的用料趨勢，並籌建汽車鈑金用鋁的專業生產線，從無到有逐步開發出高強度汽車用鋁合金所需之關鍵技術，並落實至中鋁現場生產製程，在協助汽車減重上發揮鋼、鋁分進合擊的加乘效益。
中鋼公司為落實「產業升級，材料先行」的理念，協助中鋼鋁業投入研發，在十年磨一劍的不斷努力下，成功開發出烘烤硬化型6000系鋁合金，不僅塗漆烘烤後的強度再提升至285MPa，可達到汽車外殼件之耐凹性要求，同時亦克服強度提高後所衍生之表面條紋、成形和彎曲性下降，以及室溫自然時效硬化等問題，中鋁將持續投入更高強度鋁材的研發應用，以創造高品級鋁材更大的價值。