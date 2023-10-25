飼育員專屬視角！小水獺吊床上「安心沉睡」叫不醒 超萌畫面曝光
超萌的水獺睡姿你看過嗎？近期日本北海道的小樽水族館，就有飼育員拍下場館內明星水獺「小薰」（カオル）的各種生活日常，是一般遊客根本看不見的珍貴畫面，甚至還能看到小薰安心的沉睡在自己專屬的吊床上，超萌模樣也掀起關注。
記者潘毅／綜合報導
小樽水族館官方YT頻道時常分享，場館內動物在休館後的各種不為人知的一面，例如館內動物「北海獅」，在閉館後都會開口唱著獨特渾厚嗓音的歌聲。而超萌的水獺明星「小薰」則會不斷黏著自己最愛的飼育員撒嬌，甚至在玩累了之後，放心在吊床上貪睡，飼育員怎麼觸碰牠都沒睜開眼睛，但這也顯現了牠對飼育員有多麼性任。
由於一般民眾到場參觀時，水獺們幾乎都會好客的上前互動，因此可愛的睡覺畫面，幾乎可以說只有飼育員才能時常看到，這段飼育員視角獨家畫面曝光後，也讓不少網友被萌翻。
水獺（包括海獺）的皮毛密度是哺乳動物中最高的，具有「硬、長毛」和「軟、短毛」的雙重結構，因此有著出色的保溫性且觸感極度舒適。但也因為擁有這副美麗的皮毛，讓水獺家族在過去在世界各地，都曾有被過度獵殺的慘痛經歷。其中在東南亞國常見到的亞洲小爪水獺，因為棲地減少與盜獵問題持續，也已陸續被各國指定為瀕危的物種，並且根據《華盛頓公約》禁止國際貿易。
而在台灣的金門縣生存的則是「歐亞水獺」，雖然在世界範圍中僅屬「近危」等級，但在台灣本島已經看不到牠的蹤跡，僅存於金門的群體也都只在200隻上下，因此近年來當地也祭出各種方法，例如設立「水獺出沒！請小心」的告示牌，希望保護好這些可愛嬌客，讓我們的下一代能夠繼續看到牠們可愛的身影。