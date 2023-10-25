特企／《蔚藍檔案》百鬼夜行聯合學園　全新學生「佳穗」推出

為紀念《蔚藍檔案》即將到來的上市2周年慶祝，官方將在10月28日進行「奇普托斯Live」特別直播，除了韓國事前選定的500名玩家之外，金用河總監、朴炳林總監也將會一同出演，介紹2週年紀念活動以及更新等各種內容。
近期推出的《蔚藍檔案》特別網頁中，除了可以回顧老師與學生們一起在「奇普托斯」度過的時光，於活動截止10月30日前，都能夠進行事前預約，有參加事前預約的玩家可在10月31日維護後獲得1,200「青輝石」禮物。另外截至11月28日為止，官方將舉行3輪「炫耀我的咖啡廳裝潢大賽」，在官方社群提交3張咖啡廳截圖即可參加活動，每輪將會選出10名玩家贈送600個「青輝石」。
除此之外，透過特別網頁也公開了10月到12月的更新規劃。首先10月31日將更新〈純白的預告信～虛飾之館與美學所在之處～〉，11月28日將新增〈龍武同舟 ～心中描繪的，是同一個未來～〉活動劇情。而透過12月第1次更新將可以看到主線劇情〈Vol.4 卡班諾的兔子篇〉第二章〈We Were RABBITs！〉（前半部）。此外，「愛麗絲(女僕) 」、「季(兔女郎) 」、「都子(泳裝) 」等各式各樣的新學生也將相繼推出。
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