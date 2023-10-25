聖誕跨年交換禮物　迷人香氛療癒又有儀式感

年底最歡樂的聖誕及跨年趴，少不了交換禮物的驚喜環節。韓國國民香氛品牌 COCODOR推出聖誕款擴香瓶，具精品香氛質感，500元有找，向來是學生及上班族交換禮物的熱門選項。此外，今年還特別設計「奇幻光彩」精緻禮盒包裝，搭配雪花造型擴香棒，讓人愛不釋手。
記者陳美嘉／高雄報導
除了超夢幻的聖誕款擴香瓶，COCODOR 歡慶台灣分公司成立四週年，也在台灣官網舉行各種優惠活動，更將經典擴香瓶中銷售最好的人氣香味「英國小蒼蘭」變身推出時尚限定版，從紙盒包裝到瓶身設計採用桃粉色調，讓人眼前一亮。由韓國專業調香師精心調製的獨家配方也持續優化調整，希望呈現與眾不同且細緻豐富的香氛體驗。
珂珂朵爾台灣總經理遲景萮表示，COCODOR的香味選擇多元、價格親民實惠，讓人輕鬆入手，安心享受美好香氛生活，未來也將陸續推出生日購物金、免費新品體驗等會員獨享福利，邀請更多人加入愛用者的行列。
珂珂朵爾指出，觀察這四年的銷售數字顯示，台灣消費者也偏好清爽自然的香氣，尤其是較為中性的木質調，更成為初次使用擴香或送禮給親朋好友的最佳選擇。2023秋冬系列擴香瓶除了推出韓妞最愛的甜美果香黑櫻桃，更推出全新香氣「森林書店」，營造舒緩放鬆的療癒氛圍。此外，今年秋冬特別也引進可調式復古融燭燈，使用融燭燈搭配香氛蠟燭，聞香更有儀式感。