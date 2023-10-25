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特企／遠雄PARK 18個月完銷再創新價！「峰蘊」接力登場

▲「遠雄峰蘊」除複製「PARK 16」成功的地段價值、小宅定位，開案至今穩量銷售已超過120戶。（圖／品牌提供）
▲「遠雄峰蘊」除複製「PARK 16」成功的地段價值、小宅定位，開案至今穩量銷售已超過120戶。（圖／品牌提供）

本報訊

繼亞灣區海港景觀複合洲際飯店的超豪宅「遠雄THE ONE」後，遠雄插旗北高蛋黃地段農十六特區所推出的高雄輕奢小宅處女作「遠雄PARK 16」，在9月宣告233戶提早達標、全數完銷，創下單月平均成交近2億、已揭露單價最高55.39萬刷新區域小宅新高的紅盤成績。今年第三季遠雄復刻「PARK 16」精華區稀缺地段、阿沙力的高檔進口建材、坪數精準切入與「遠雄建設」品牌光環等4大成功完銷DNA，鎖定高雄另一個成熟且購屋需求旺盛的科工館生活圈，再下一城推出同樣25-45坪數帶的預售案「遠雄峰蘊」，開賣4個多月已衝出逾120筆實登交易揭露，每坪成交價落在43~45.68萬間，銷況與行情走勢大有「PARK 16」之勢。

負責操盤「PARK 16」的是遠雄房地產「7年級」行銷協理楊士瑩，他分析，農16特區過去12年來已發展成高雄指標豪宅聚落，50坪以內、甚至1房小宅在區內幾乎真空，「最年輕的」小宅屋齡也都12年以上！看好小宅產品潛力和北高購屋客圓夢入住農16門牌當豪宅鄰居的需求，一舉切入農16最稀缺的輕奢小宅市場，原定11月完銷目標，提前在9月達標，10月中完成最後第233戶簽約，宣告百分百光榮完銷。

今年五月登場的「遠雄峰蘊」同樣位於高雄市中心成熟區，在科工館生活圈九如一路上的1598坪大基地，規劃27層雙塔地標，開案至今穩量銷售已超過120戶，擁有高醫商圈、建工商圈、站前商圈、鼎山商圈4大商圈環繞的成熟機能。

「遠雄峰蘊」除複製「PARK 16」成功的地段價值、小宅定位，建材升級、品牌光環優勢外，更針對都會區客戶最渴望的「自然」，在建築設計上創造難以輕易複製的「空中花園」獨特性，從一樓的浮島綠境、二樓的飄浮花園、私有戶的高雄厝陽台，到頂樓的雲端秘境，精準命中在地菁英首購、換屋客層的自住強需求。

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「遠雄峰蘊」
高雄科工特區  24.5-43坪
接待會館：高雄市三民區九如一路550號
預約專線：(07) 389-3999
個案官網

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