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獲2023總統科學獎　中央大學葉永烜憂人類將面臨四大危機

▲中央大學天文研究所葉永烜院士（左）與傑出校友李文雄院士（中）今年雙雙榮獲「2023總統科學獎」之肯定，中央大學校長周景揚（右）出席表達恭賀之意。（圖／中央大學提供）
▲中央大學天文研究所葉永烜院士（左）與傑出校友李文雄院士（中）今年雙雙榮獲「2023總統科學獎」之肯定，中央大學校長周景揚（右）出席表達恭賀之意。（圖／中央大學提供）

記者李春台／桃園報導

中央大學天文研究所葉永烜院士與傑出校友李文雄院士今年雙雙榮獲「2023總統科學獎」肯定，昨（24）日在總統府由總統蔡英文親自頒授表揚，肯定他們的卓越貢獻。葉永烜以跨國界的高度，表達他的感念、隱憂和未來期許，他提出除小行星撞地球之外，人類社會在未來可能面臨四大危機，分別是大流行病、人工智慧的誤用、氣候變遷和世界大戰；李文雄院士則以跨領域的廣度，分享他學術生涯上三個關鍵性決定。

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蔡英文表示，李文雄院士多年來跨領域探索生物演化的難題，並且提出前瞻的見解，為分子演化和生物遺傳學，持續開創新的研究方向。葉永烜院士則致力於太空科技及行星科學研究，除了多次參與國際合作的太空任務，更投入產官學的資訊交流合作及人才培育，提升臺灣的太空科技能力。

李文雄院士致詞時，分享學術生涯上三個關鍵性決定。他大學唸的是土木系，碩士班唸地球物理所，博士班攻讀應用數學。他在博士論文時決定將數學應用到生物學上，這是學術界少有人走的路，也是關鍵性的決定。其次，1979年在DNA資料累積的年代，他全力以赴，所發表的論文被引用超過4000次，其中一篇DNA序列比較論文更推翻當代的主流觀點。他於1989年在中研院創立分子生物學研究室，將理論與實驗結合，進而發現人類與黑猩猩基因體的核苷酸序列只有相差1.24%，引起很大的震撼。

李文雄院士2003年獲遺傳暨演化界最高榮譽「巴仁獎」，是亞裔第一人，也是第一位當選美國國家科學院士的華人演化學者，2006年獲頒中央大學傑出校友。從一位農家子弟，到一位卓越的科學家，他說，「一個人的能力，比想像中多許多！」

葉永烜對於得獎充滿了感念之意，他感謝臺灣這塊土地，1948年收容父母這一代，在戰亂之中得到重生機會。也感謝中央大學讓他在臺灣學術研究得以從新開始。25年來，感謝國科會的支持，進行太陽系探索的基礎研究。實驗室的研究生已在準備 25年後對天王星和海王星的探測，年輕一代，希望無窮！

面對科學教育的未來，葉永烜也提出隱憂。除小行星撞地球之外，人類社會在未來可能面臨四大危機，分別是大流行病、人工智慧的誤用、氣候變遷和世界大戰。他引用美國前總统羅斯福夫人Eleanor Roosevelt的話，「只說和平是不夠的，必須要相信和平；只相信和平是不夠的；必需要努力爭取和平。」台灣才能安居樂業，世界才能永續發展。

▲總統頒發2023年總統科學獎予獲獎人葉永烜院士，他提出隱憂表示，除小行星撞地球之外，人類社會在未來可能面臨四大危機，分別是大流行病、人工智慧的誤用、氣候變遷和世界大戰。（圖／國科會提供）
▲總統頒發2023年總統科學獎予獲獎人葉永烜院士，他提出隱憂表示，除小行星撞地球之外，人類社會在未來可能面臨四大危機，分別是大流行病、人工智慧的誤用、氣候變遷和世界大戰。（圖／國科會提供）
他最後呼籲，優秀人才是國家的棟樑，爭取國際頂尖人才，要有更宏觀的思維，其中也包括人道精神、公平正義和和平共處等國際公約。有些國家為了強大而拋棄這些價值，希望臺灣因為這些價值而強大！

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