獲2023總統科學獎　中央大學葉永烜憂人類將面臨四大危機

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李文雄院士致詞時，分享學術生涯上三個關鍵性決定。他大學唸的是土木系，碩士班唸地球物理所，博士班攻讀應用數學。他在博士論文時決定將數學應用到生物學上，這是學術界少有人走的路，也是關鍵性的決定。其次，1979年在DNA資料累積的年代，他全力以赴，所發表的論文被引用超過4000次，其中一篇DNA序列比較論文更推翻當代的主流觀點。他於1989年在中研院創立分子生物學研究室，將理論與實驗結合，進而發現人類與黑猩猩基因體的核苷酸序列只有相差1.24%，引起很大的震撼。
李文雄院士2003年獲遺傳暨演化界最高榮譽「巴仁獎」，是亞裔第一人，也是第一位當選美國國家科學院士的華人演化學者，2006年獲頒中央大學傑出校友。從一位農家子弟，到一位卓越的科學家，他說，「一個人的能力，比想像中多許多！」
葉永烜對於得獎充滿了感念之意，他感謝臺灣這塊土地，1948年收容父母這一代，在戰亂之中得到重生機會。也感謝中央大學讓他在臺灣學術研究得以從新開始。25年來，感謝國科會的支持，進行太陽系探索的基礎研究。實驗室的研究生已在準備 25年後對天王星和海王星的探測，年輕一代，希望無窮！
面對科學教育的未來，葉永烜也提出隱憂。除小行星撞地球之外，人類社會在未來可能面臨四大危機，分別是大流行病、人工智慧的誤用、氣候變遷和世界大戰。他引用美國前總统羅斯福夫人Eleanor Roosevelt的話，「只說和平是不夠的，必須要相信和平；只相信和平是不夠的；必需要努力爭取和平。」台灣才能安居樂業，世界才能永續發展。
他最後呼籲，優秀人才是國家的棟樑，爭取國際頂尖人才，要有更宏觀的思維，其中也包括人道精神、公平正義和和平共處等國際公約。有些國家為了強大而拋棄這些價值，希望臺灣因為這些價值而強大！