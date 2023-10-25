師大創新育成中心　廣邀中小企業進駐

位於新北市都會區內的國立臺灣師範大學林口校區，交通便利，且鄰近林口工業區、新北產業園區、五股、三重、泰山等區及桃園市，極佳的地理位置，有助區域型產業發展。另連接中山高速公路（鄰近林口、五股交流道），可順暢銜接桃園、新竹及基隆之工業區，地處交通樞紐，享地利之便，等同位居北部區域核心，便利企業向四方發展，提升企業成長機會。
創新育成中心坐落於國立臺灣師範大學林口校區資訊與教學大樓，藉由高等教學與學術研究能量，協助企業創新發展加值，提供優質輔導與技術轉移。創新育成中心亦獲經濟部登錄為國際創育機構，入駐新創團隊若聘僱外籍專業人士，為其申請工作許可，不受資本額、營業額工作年限限制。另外，國際創育機構得推薦具創新能力之新創事業申請「創業家簽證」（Entrepreneur Visa），供外國、港澳地區人才申請，適合欲發展臺灣市場、有志來臺創業、或事業剛起步之創業家；入駐國際創育機構之新創團隊申請「小型企業創新研發補計畫補助（SBIR）」可獲額外加分，提高新創團隊競爭力。
進駐創新育成中心的新創團隊，不僅能使用完善的辦公室空間和設施，還有專業業師與經理人輔導，更可以享有國際創育機構的各項輔導與補助措施，期待更多的新創團隊加入臺師大創新育成中心，共同學習和成長。
申請進駐資格，凡在中華民國境內符合中小企業之認定標準，其技術或產品具創新性或已具雛形，均可提出申請。對於產業類別不設限，以文化創意、教育、體育等或師大相關系所專業優先。申請進駐收件時間，即日起至 112 年 11月15日止，並於 11 月底統一進行審查，通過者於 12 月底完成 113 年度簽約。
相關公告及申請說明可於師大創新育成中心閱覽及下載，歡迎有意願的企業把握機會提出申請，加入師大創新育成中心，共同促進產業升級。
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