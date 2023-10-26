巷仔內／以色列與哈馬斯衝突如何收場？

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加薩走廊的現狀為何會是如此？以巴衝突該從哪個年份開始談起？這些問題若有簡單答案，全球今日也就不至於在各地掀起「挺巴 vs 挺以」的無止境論戰，但是對於這複雜的問題，以色列軍方似乎堅持一個簡單的答案，那就是一勞永逸殲滅哈馬斯，為以色列公民創造「新的安全生活」。
紐時專欄作家、3屆普利茲新聞獎主的猶太裔記者佛里曼（Thomas Friedman）直言，「一勞永逸在中東地區是最危險的四個字」。以色列即使能把哈馬斯徹底抹除，只要巴勒斯坦的現狀沒有改變，持續製造出大量失業、充滿憤怒、認為世界待他不公的年輕人的結構沒有改變，永遠會有下一個「哈馬斯」出現。
和前5次中東戰爭不同，發生在社群網路時代的這一輪新衝突，輿論戰與宣傳戰變得更加重要，相比於俄烏戰爭時，西方世界幾乎一面倒力挺烏克蘭，這次的兩極化分裂相當明顯，在歐美國家街頭或是歐美媒體的版面上，也能夠看見許多聲援巴勒斯坦的聲音。
以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）將哈馬斯比作伊斯蘭國，將這場戰爭比作對抗納粹，但是這樣的說法無法讓大部分人買單。尤其在加薩居民的慘狀被人道組織與國際媒體曝光後，同情加薩民眾的聲音自然逐漸高漲。
以色列槓上聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），在外交場合頻頻化身為「戰狼」，堅持目前已不存在採取平衡做法的空間，但以色列此舉等於是訂下高標讓自己失去迴旋的餘地，越是充滿雄心的政治目標，越是容易因為找不出匹配的手段而失敗。
走在鋼索上的美以關係
拜登的以色列之旅被外界視作一場政治豪賭，由於加薩的醫院在拜登出訪前夕遇襲，導致拜登原定與約旦、埃及、巴勒斯坦領袖的四方峰會取消，變成只有與以色列政府會面。雖然拜登確實對以色列提出了語重心長地警告，以美國失敗的反恐戰爭為例，提醒以色列不要遭「憤怒」吞噬，但是以色列當局似乎沒有停手的意思。
某種程度來看，美國與以色列的相互綑綁，讓拜登在國內遭到許多阿拉伯裔和穆斯林美國人的不滿，但大多數美國人仍是傾向支持以色列，美國大選在即，拜登如何在力挺以色列的同時，讓本被視為較支持民主黨的阿拉伯裔和穆斯林美國人不會棄他而去，考驗著拜登的政治智慧。而美國堅持以色列有自衛權，投下唯一反對票否決了聯合國安理會的停火提案，勢必也會讓美國承受許多外交壓力，尤其是阿拉伯國家和全球南方陣營，本就與歐美國家的挺以立場有所歧異。
而對以色列來說，美國的撐腰也像是一柄懸在頭上的達摩克利斯之劍，美國雖是以色列二戰以後的最大軍援國，但美以關係也並非永遠緊密，今年初以色列爆發一連串反納坦雅胡的示威，納坦雅胡陣營就指責背後有美國插手，是為了刻意打壓以色列執政的右翼政府。且美國也要求以色列必須遵守戰爭法，減少平民的傷亡。《耶路撒冷郵報》的軍事分析家卡茨（Yaacov Katz）認為，一旦以色列揮軍加薩造成平民傷亡增加，美國對以色列的支持就可能在幾週內減弱。
高喊殲滅哈馬斯容易，但納坦雅胡是否有結束戰爭的方案？
由於擔心政府推動的司法改革有擴權之虞，以色列民眾今年上半年頻頻走上街頭示威，納坦雅胡在衝突爆發前，民意基礎就並不穩固，身上背著數個法律案件，而在衝突爆發之後，雖然民眾在戰爭時期自然傾向團結支持政府，但隨著戰事陷入僵局，對納坦雅胡的不滿聲浪也越來越高。
佛里曼公開批評納坦雅胡不適合作為「一個理性的參與者來管理戰爭」，因為納坦雅胡可能會為了避免因腐敗指控入獄，而急切尋求短期的軍事勝利，這種勝利或許能獲得狂熱份子的支持，但無助於整個局勢的穩定。以色列軍事評論員哈雷爾（Amos Harel）也抨擊納坦雅胡是「一位不稱職的總理」，由於面臨政治生涯可能被迫畫上不光彩句號的風險，而難以做出深思熟慮的決定。
以色列缺少解決加薩問題的腹案，就算殲滅了哈馬斯也無法創造「新的安全生活」。更何況早就有聲音指責納坦雅胡對於哈馬斯刻意採取放任的「割草」策略，不打算真正從根源解決加薩問題，而是每隔一段時間定期進行軍事行動，把長高的「雜草」割除，並藉著外部敵人的存在，來鞏固國內的右翼勢力。
以色列的建國之路或許是靠著一場場勝仗打下來的，但是，以色列若無法找出止戰之道，每次戰爭後就又陷入新一輪的暴力循環，那麼，在這無止盡的戰爭中，以色列就必須承擔「輸一著滿盤皆輸」的風險。哈馬斯這次對以色列發動的殘酷襲擊，打破了許多過去人們習慣的假設，證明以色列管理衝突的「割草」策略失敗，以色列的軍事與情報能力沒有想像得那麼強大。知名以色列記者與評論家沙維特（Ari Shavit）提醒，以色列想打贏這場戰爭一定得慢慢來，不要落入哈馬斯與伊朗設下的陷阱，最終能帶來永恆安全保證的並非武力，而是智慧。
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