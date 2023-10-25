文化部黑潮計畫挹注6億元　公視兒少頻道明年8月開台

我是廣告 請繼續往下閱讀
行政院院長陳建仁致詞時表示，《公共電視法》的修正為相當重要的一環，在團隊努力之下，以及立法院的大力支持下順利通過。公視自成立以來，已經產製很多優質的兒少節目，如《水果冰淇淋》的水果奶奶，是獨具特色的台灣兒少IP，且現在與任天堂Switch遊戲的跨界合作讓全世界都能夠看到台灣的多元創作，讓世界看見。
文化部長史哲表示，《公共電視法》今年5月修正三讀通過，解開23年預算上限的緊箍咒，文化部也擴大預算規模挹注黑潮計畫6億元經費，支持公視兒少節目製播，並透露，爭取預算獲得行政院長大力支持的主要關鍵就是「兒少頻道」，因為兒少永遠是大家心中最重視、最疼惜的一塊，感謝公視堅定的宣示將於明年8月將公視第3台作為專屬兒少頻道。
史哲說，看見公視逐步跨出過去單一頻道，從跨出主頻、電視頻道、語言、族群的界線，到作為台灣內容產製、人才孵育中心的決心，「希望今天所做的能讓我們及下一代一起享受，讓下一代的孩子生命記憶中，也都能擁有一個屬於他們的水果奶奶」。
公廣集團董事長胡元輝說，公視規劃兒少影音人才培育、兒少戲劇／節目孵育，厚實兒少節目創作能量的基礎；節目內容除華語、台語、客語、原住民族語外，也首度加入新住民語言，提供新住民兒童親近母語學習，以實踐多元平權、促進文化共融。
胡元輝說，公視兒少規劃新增9大類節目，如動畫類開發2D、3D動畫IP影集，學齡前製作幼兒學習系列、創意遊戲及運動體能，對於學齡階段的觀眾開發多元節目，如新住民母語學習節目、親職棚內談話節目、大型遊戲闖關體能／益智解謎節目、新創學齡兒童外景節目，以及延續公視兒少IP節目《流言追追追》，提供豐富多樣、兼具教育性和娛樂性兒童內容。
公視除了在兒少節目上推陳出新外，近來也持續透過多媒體及科技運用，展現兒少媒材的多元樣貌；《公視+》網頁全新改版，主推「親子家庭」專區，提供全台唯一「親子共賞分齡」服務，以及親子專屬直播服務，打造家長放心、孩子開心的影音平台。公視兒少6大類型節目同步於今天公開徵案，詳情請見公視網站。