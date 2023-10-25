台南普法道濟寺罕見的戰鬥機法會

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普法道濟寺管理委員會主任委員莊永長表示，此一消弭戰爭的法會乃慶祝該寺落成23週年，遵奉佛令聖諭而辦，訂10月29日晚在該寺隆重開香，至11月4日圓滿，為期7天，法會主軸呈現陸海空的特色，除參與法會近千名法事人員和信眾之外，天上的戰鬥機有老共的殲10、殲15、殲30、殲35和殲37，加上我國主力戰機F16，法會還未開始，廟前廣場就戰雲密布、打成一片。
海上的戰艦此次法會以意象派的「法船」取代老共常來擾台的山東艦航母或具戰鬥力的軍艦、漁船，共有889艘，藉著法會讓戰艦「回頭是岸」。
莊永長指出，此一法會原訂7月舉行，因中美台關係緊張、亞太地區戰爭情勢升高，奉濟公活佛降駕諭令延到10月底才辦，法會目的在集合眾人之念力，眾志成城，消彌兵戎之險。法會之後將把324架戰鬥機和896 艘法船火化，讓圍台的戰機和的戰艦消失無形，我國的Ｆ16戰機也在無形的世界護佑台灣。
普法道濟寺與眾不同的彌戰法會，如同天主教教宗每於戰爭之際出來做彌撒為天下蒼生祝禱一樣，107年兩岸關係緊張時，中共飛彈對準台灣之際，該寺也辦過一場「飛彈」消災法會，當時用木頭製作5具二層樓高的東風飛彈，在法會結束後火化，象徵飛彈的「灰飛煙滅」。此次的「彌」災大法會，是第一次舉辦，力道比消災法會還強。
普法道濟寺主祀濟公禪師，其靈脈來自相傳濟公禪師衣冠塚所在的杭州虎跑寺，可說是台灣濟公道脈的開基，也是大陸濟公信仰在台的總樞紐，更是南部極少數以濟公禪師為主神的寺廟。