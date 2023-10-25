日本麝香葡萄再降價！超市週年慶「36折全年最低」 限12天開搶
遠東SOGO週年慶將在11/9至11/20登場，精緻超市city’super復興店、忠孝店，也同步推出週年慶優惠，其中今年話題度超高的「日本長野縣麝香葡萄（9房級）」最低殺36折，是同規格麝香葡萄全年度最低價格。此外，city’super忠孝店再加碼推出，7房級麝香葡萄7串箱購價4888元優惠。
記者鍾怡婷/綜合報導
日本麝香葡萄產量暴增導致價格下跌，而city’super忠孝SOGO店、復興SOGO店也配合百貨週年慶推出優惠。其中city’super復興SOGO店，「日本長野縣麝香葡萄（9房）」單串500g原價1380元，下殺36折、特價499元，「週年慶期間不定時快閃推出，單店限量1000串」每人限購一串。
而city’super忠孝SOGO店則是週年慶11/9至11/20期間，限12天「日本長野縣麝香葡萄（9房）」單串500g至600g，單串特價599元、兩串1000元，忠孝館生鮮課副課長羅燕紅表示，本檔為市面上同規格的麝香葡萄最低價，去年週年慶12天麝香葡萄在忠孝店狂銷1萬3500串，創下銷售佳績。
她也進一步解釋，麝香葡萄等級分別為「5房/6房/7房/8房/9房」，房數越少代表果實越大，一般通路常見400元內的長野麝香葡萄，使用PE盒裝的大小達不到9房級，因此在價格上會有差異。而除了9房麝香葡萄優惠外，city’super忠孝SOGO店還有週年慶限定「7房級麝香葡萄7串箱購價4888元」。
此外，全聯咖啡大賞即起至11月2日開跑，即溶、濾掛、咖啡豆指定商品買1送1，可搭沖泡飲品單筆滿299元現折30元（不含沖泡穀物/麥片、奶精、煉乳，單筆不累折）。買雀巢/星巴克咖啡，單筆滿150元送50元滿額折價券（單筆不累贈，限15萬張，限下次憑券買指定品滿299元時折抵）。