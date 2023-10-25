今起慶祝萬聖節！全家拿鐵、7-11美式「買1送1」　霜淇淋也買1送1

日本麝香葡萄再降價！超市週年慶「36折全年最低」　限12天開搶

▲city’super精緻超市配合SOGO週年慶，推出9房級麝香葡萄年度最低價。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲city’super精緻超市配合SOGO週年慶，推出9房級麝香葡萄年度最低價。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

遠東SOGO週年慶將在11/9至11/20登場，精緻超市city’super復興店、忠孝店，也同步推出週年慶優惠，其中今年話題度超高的「日本長野縣麝香葡萄（9房級）」最低殺36折，是同規格麝香葡萄全年度最低價格。此外，city’super忠孝店再加碼推出，7房級麝香葡萄7串箱購價4888元優惠。

我是廣告 請繼續往下閱讀
日本麝香葡萄產量暴增導致價格下跌，而city’super忠孝SOGO店、復興SOGO店也配合百貨週年慶推出優惠。其中city’super復興SOGO店，「日本長野縣麝香葡萄（9房）」單串500g原價1380元，下殺36折、特價499元，「週年慶期間不定時快閃推出，單店限量1000串」每人限購一串。

而city’super忠孝SOGO店則是週年慶11/9至11/20期間，限12天「日本長野縣麝香葡萄（9房）」單串500g至600g，單串特價599元、兩串1000元，忠孝館生鮮課副課長羅燕紅表示，本檔為市面上同規格的麝香葡萄最低價，去年週年慶12天麝香葡萄在忠孝店狂銷1萬3500串，創下銷售佳績。

她也進一步解釋，麝香葡萄等級分別為「5房/6房/7房/8房/9房」，房數越少代表果實越大，一般通路常見400元內的長野麝香葡萄，使用PE盒裝的大小達不到9房級，因此在價格上會有差異。而除了9房麝香葡萄優惠外，city’super忠孝SOGO店還有週年慶限定「7房級麝香葡萄7串箱購價4888元」。

▲PE盒裝麝香葡萄，大小不到9房級，因此價格比較優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲PE盒裝麝香葡萄，大小不到9房級，因此價格比較優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲city’super忠孝SOGO店還有週年慶限定「7房級麝香葡萄7串箱購價4888元」。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲city’super忠孝SOGO店週年慶加碼「7房級麝香葡萄7串箱購價4888元」。（圖／記者鍾怡婷攝）
此外，全聯咖啡大賞即起至11月2日開跑，即溶、濾掛、咖啡豆指定商品買1送1，可搭沖泡飲品單筆滿299元現折30元（不含沖泡穀物/麥片、奶精、煉乳，單筆不累折）。買雀巢/星巴克咖啡，單筆滿150元送50元滿額折價券（單筆不累贈，限15萬張，限下次憑券買指定品滿299元時折抵）。

▲全聯嚴選即溶、濾掛、咖啡豆等名品咖啡，祭出咖啡。（圖／全聯提供）
▲全聯咖啡大賞即起至11月2日開跑，即溶、濾掛、咖啡豆指定商品買1送1。（圖／全聯提供）

衝全聯買麝香葡萄「口感不對勁」！包裝驚見2字愣住：買錯血虧

衝全聯買到「黃色麝香葡萄」！婆媽愣：沒看過這款　反轉真相曝光

麝香葡萄還能更好吃！日本行家不藏私曝「神吃法」：果肉更清甜了

麝香葡萄價格再下跌！家樂福「通路最低價」369元　全聯66折補貨

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞