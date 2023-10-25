特企／ 「2023 Soffee Days 北流好日子」11月溫柔開唱　解放身心

「Soffee」是由「Soft Life」（舒活）加上「Coffee」（咖啡）組合而成。 Soft Life（舒活） 代表著我們對生活方式的自主選擇，可以選擇拒絕在焦慮生活中沉浮掙扎；而現代人手上的咖啡不僅僅只是提神的必需品，更象徵著一種生活的調劑，乘載當代的生活態度與文化。
北流結合音樂與 Soffee 的生活提案，回應人們對於日常生活的期待。「2023 Soffee Days」將打破大眾對於音樂節的想像，融合音樂、設計與生活風格三大元素，為大家打造一個純粹且自在的秘密基地，在諾大的城市之間找到一個屬於自己的角落。
鳳小岳、宋柏緯、雷擎、禪波ZENBØ、釜山國際搖滾音樂節新秀冠軍團隊等多位風格音樂人登場，以創作為生活注入溫柔的力量。
每個人的心中都埋藏著一首歌，這首歌譜出了情感和生活的深邃旋律。北流邀請多位風格音樂人輪番登場，陣容包含擁有溫柔搖滾魂的鳳小岳、橫跨影歌視三棲的創作音樂人宋柏緯，兩位將以治癒嗓音傳遞生活的靈感與創作能量。
擁有山系靈魂的有機音樂創作者雷擎與台灣 Finger Drumming 代表 PUZZLEMAN，他們將多元的音樂元素融入創作，讓療癒樂音走入每個生活場景。
同場還有瀰漫電氣的 Indie 搖滾樂團「閃閃閃閃」、由吉他手林以晨與主唱李霈瑜（大霈）組成的雙人音樂「瘦瘦英雄」和後搖滾樂團「感覺莓果」，他們將細膩地唱出那些或輕或重的情感與體驗。
此外，近期發行新單曲、備受矚目的饒舌歌手禪波ZENBØ以及來自韓國的 ANDOR 樂團，同時也是今年釜山國際搖滾音樂節「Rookies on the BuRock」的新秀 TOP1，即將登上 Soffee Days 舞台。北流以療癒音樂為媒介，在週末的午後與夜晚，與大家一起擁抱生活及音樂，讓美好的記憶與旋律填滿這座城市的角落，享受音樂所帶來的愉悅。
同場加映！沉浸式開講、療癒系餐飲、五感市集，創造獨一無二的城市體驗
在活動兩天中，除音樂演出之外，北流還準備了一系列令人期待的活動內容，其中之一是與北流進駐品牌酒等了聯名企劃的「Soffee Radio」，兩場限定沉浸式的療癒開講，邀請台灣文化媒體 Podcast《只能喝酒的圖書館》與橫跨主持人、作家、人類圖講師三大領域的路嘉怡，他們現身大談生活哲學，期待與現場觀眾激盪出有趣的生活觀點，喚醒每個人心中最有趣的靈魂。
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以柔軟且療癒的設計想像，走入音樂節的有機新面貌
「2023 Soffee Days」的主視覺由擅長視覺語言轉譯的設計團隊 ONE.1O Society 操刀，以雲朵作為主題，呈現輕鬆、柔軟又療癒的視覺體驗。在空間設計方面，則邀請「草原市務所」團隊跨界創作，他們結合建築專業與策展思維，以有機的面貌打開了音樂節空間的新可能。
以最「Soffee」的姿態放飛心靈，用音樂喚醒城市自由的靈魂
音樂是心靈的出口，也是美好生活的聚集，期待「Soffee Days」成為人們心靈放飛的理由，以療癒自己為目的，徹底打開身心靈的大門，流淌在音樂與生活匯聚的溫柔時光中，一起在這樣的好日子裡，沉浸於音樂的流動，共鳴於生活的旋律。
北流之友限定！來 Soffee Days 即可獲得會員專屬小禮
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2023 Soffee Days 活動資訊
活動｜2023 Soffee Days 北流好日子
日期｜ 2023.11.04（SAT.）- 11.05（SUN.)
時間｜14:00起開放入場
地點｜臺北流行音樂中心 戶外表演空間
入場｜免費入場
主辦單位｜臺北流行音樂中心
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