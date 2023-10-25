加薩醫療量能逼近崩潰！避難所湧入140萬難民 成疾病滋生溫床
以巴衝突導致地狹人稠的加薩走廊面臨缺水電、燃料的人道危機，就在美國總統拜訪前夕，當地一間醫院更是遭到砲轟。根據外媒報導，加薩平民大量向南撤離導致臨時避難所人滿為患，在醫療量能不足的情況下，擁擠、不衛生的環境成為疾病滋生的溫床。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據英媒《衛報》、《BBC》報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈馬斯（Hamas）7日對以色列發動大規模攻擊，至少1400人死亡，並挾持超過200名人質。以色列則大規模反擊轟炸加薩走廊（Gaza Strip），迄今估計逾5000名巴勒斯坦人喪生、140萬人流離失所。這140萬加薩平民大舉南撤，臨時避難所人滿為患、衛生環境不堪，導致患者感染疾病。在加薩北部的阿克薩醫院，BBC發現院外的空地堆滿了遺體，許多傷亡者是兒童；而在加薩南部甘尤尼斯（Khan Younis）納瑟醫院（Nasser Hospital），醫師提到前往臨時避難所的患者普遍出現胃部不舒服、肺部感染和皮疹等症狀。
以色列對加薩走廊的全面圍困使大量難民湧入作為臨時避難所的學校，在環境衛生條件不佳又擠滿難民的情況下，疾病的滋生與散播也在這些地方傳開。巴勒斯坦衛生部稱，受到以色列一波波的空襲，目前有40家醫療院所暫停營運，大批平民被驅趕至一處也對醫療量能造成龐大負擔。
燃料與藥品的短缺也讓當地衛生單位倍感焦急，加薩北部最大的私人醫院印尼醫院（Indonesian Hospital）24日指出，現在院所只能保留加護病房的電力供應，其餘區域均維持關閉電源。當地醫生警告，新生兒保溫箱等重要儀器或將在發電機燃料耗盡之際停止運作
儘管在斡旋協調下，卡在埃及拉法關口的第二批救援物資於10月22日進到加沙，超過數十輛載有食物和醫療用品的卡車，終於從邊境進入當地，但聯合國仍表示，這遠不及這裡超過200萬人每日所需的500車物資。