趙又廷娶高圓圓引眾怒！回應網友奪妻之仇笑開懷：每次都想反駁
演員趙又廷與女星高圓圓2012年拍攝電影《搜索》時陷入愛河，2014年結婚步入紅毯，把容貌秀麗的「國民老婆」高圓圓娶回家，成為許多網友羨慕又忌妒的對象，打趣說道「奪妻之仇不共戴天」，結婚近10年，趙又廷夫妻生活甜到出汁，經常被拍到牽手返家、路邊親吻，他最近受訪透露每每談到「奪妻之仇」這話題，自己也很無奈，很想要反駁「不然要怎麼辦呢？」得意的語氣逗笑網友。
記者江芷稜／綜合報導
趙又廷與高圓圓拍戲結緣，在片場一拍即合，假戲真做的親密戲氣氛，連導演陳凱歌都被感染了，表示「這兩人愛上了，旁若無人」，自從被媒體拍到後，雙方公開認愛、探班，從不隱瞞外界，高圓圓說朋友認為自己對戀愛對象太理想化，但「他的出現會讓我知道，我的想像力不夠豐富」，趙又廷也不吝嗇對她的讚美，彷彿想告訴全世界，擁有這樣美麗的妻子是多麼的自豪。
兩人婚後成為兩岸夫妻，不犧牲彼此演藝事業，而是配合對方、分擔照顧小孩責任，同時活躍於戲劇圈，是人人稱羨的明星夫妻檔，趙又廷近日受訪談到網友常提到「奪妻之仇不共戴天」，認為若只是開開玩笑沒問題，不是真的那麼在意，「但每次看到這個我就很想反駁，那不然怎麼辦呢？」隨即哈哈大笑，表情非常得意。該新聞上了微博熱搜，網友反擊「有這麼美的老婆那肯定該護著啦，他不得瑟誰得瑟呢？那可是高圓圓！」、「大家不要心疼他，他老婆是高圓圓」、「他老婆是高圓圓，受點委屈是應該的」。