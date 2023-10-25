爆藍白政黨協商原本是今天！侯友宜：柯文哲別再拖、快速回應民意

攔阻「+886」假漫遊！祭語音警示來話數少9成　NCC盼爭預算

▲為防範境外詐騙，NCC（國家通訊傳播委員會）攜手國內電信業者攔阻「+886 0~8」開頭電話，並對「+886 9」開頭電話建置境外來電語音警示。（圖／記者許若茵攝，2023.10.25）
▲為防範境外詐騙，NCC（國家通訊傳播委員會）攜手國內電信業者攔阻「+886 0~8」開頭電話，並對「+886 9」開頭電話建置境外來電語音警示。（圖／記者許若茵攝，2023.10.25）

記者許若茵／台北報導

為防範境外詐騙，NCC（國家通訊傳播委員會）攜手國內電信業者攔阻「+886 0~8」開頭電話，並對「+886 9」開頭電話建置境外來電語音警示，從7月中旬啟用至今，來話數已減少9成。NCC也期盼，可以持續爭取預算，和業者公私立合作全面阻詐。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國內市話不可能漫遊，正常情況下，國際來話不應該顯示我國國碼「+886」與區碼「0~8」，這些電話多為涉詐電話，因此台灣針對國際來話「+886 0~8」撥打國內行動或市話，原則阻斷，只放行來台漫遊的國際行動門號。

但由於國際來話「+886 9」撥打國內電話包含正常話務與涉詐電話，無法全數封鎖，國際交換機也無法在來電瞬間就辨別是否為涉詐電話，因此NCC補助業者1億350萬元、業者負擔1億350萬元，總經費約2億700萬元攔阻境外涉詐電話與建置境外電話語音警示。

台灣大哥大副總吳明東表示，從教育宣導面希望能識詐、電信網路面希望能堵詐、贓款流向面希望能阻詐、偵查打擊面希望能懲詐，詐騙集團會透過語音服務隊被害人詐騙，為了避免被偵查，人在國外利用設備竄改來話發話號碼，讓民眾以為是國內電話，降低警戒心。

因此電信業者第一階段先是攔阻「+886」與區碼「0~8」，第二階段針對「+886 9」啟用語音警示，現在第三階段針對「+886 9」發話用戶辨識，判斷有偽冒情況就加以攔阻，其餘放行。

NCC副主委翁柏宗表示，針對「+886」與區碼「0~8」攔阻機制啟動至今，攔阻率達97%，4至9月來話總數大幅下降96%，「+886 9」語音警示措施實施至今，來話數也減少90%。

翁柏宗說，下一步是將境外偽冒我國號碼來話全面阻攔，境外國際來話可以全面語音警示，這需要NCC與電信業者公私協力，也期盼可以爭取更多經費，不過被問及需要多少經費，翁則說還要詳細規劃再跟政院報告。

政府擬開放外籍移工！王國材月底提方案　旅宿業揭2重點

環保杯拿出來！高鐵上買熱飲現折5元　會員優惠「最高每杯省8元」

星宇航空招募60名日籍客艙組員　即日起開放報名「無經驗可」

台北香港「來回機票1999元起」　明起連3天限時優惠碼搶先看

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞