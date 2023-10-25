線上旅展／老爺酒店集團住宿券下殺至2折　捷絲旅1張3千元選住7館

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使用1張「聯合住宿券」可任選老爺酒店旗下7個據點入住，包括南港老爺、台中大毅老爺、台南老爺等三家老爺行旅，以及台北老爺、新竹老爺與兩家老爺會館。使用2張可選擇知本老爺或北投老爺酒店，雙人住宿含早餐，再加贈送館內抵用金，等同2.9折起。使用3張平日可入住礁溪老爺雙人洋式標準套房一泊二食，現省19,880元。
持「1,980元聯合餐飲券」可用於老爺酒店集團旗下12家餐廳，買10張送1張、買20送2張優惠，以此類推。適用於台北老爺及新竹老爺Le Café咖啡廳雙人自助式午餐或晚餐；想品嘗特色料理，另有北投老爺PURE餐廳英式下午茶、台中大毅老爺ZEBRA義式餐廳晚間套餐、南港老爺Soft Kitchen自助式早餐或午間套餐可供選擇。
秋冬適合泡溫泉，知本老爺及礁溪老爺主打「三天兩夜療癒假期」，住宿最低5.5折起。知本老爺「三天兩夜住宿券」含兩次早餐及一次晚餐，每張11,999元，買10張再送1張，每人每晚3,000元有找。礁溪老爺「樂活假期三天兩夜」一晚洋式標準套房加贈一晚露營區體驗，雙人住宿含早餐及晚餐，每套17,800元。北投老爺酒店推出雙人入住景緻客房含早餐，原價22,000元，特價5,666元，買10張送1張優惠，平均每人每晚2,575元起，約2.5折。
至於「老爺行旅」部分，台南老爺行旅四人入住家庭客房不含早餐每晚3,999元，等同2折優惠，為此次旅展最狂折扣。台中大毅老爺行旅，雙人入住旅人客房含早餐每晚2,899元，使用2張券可升等浪漫爆表的星光系列客房。南港老爺行旅則是雙人入住旅人客房含早餐每晚2,999元，午間套餐券每張780元。
老爺酒店今年線上旅展特別推出「每日最超值」活動，連續七天，每日下午三點由不同老爺飯店限量推出「頂級老爺套房住宿券」，獨賣優惠價，最低像是南港老爺行旅四人行旅套房含早餐，只要6,999元。
另一個集團晶華國際酒店集團旗下風格旅店Just Sleep捷絲旅，同樣將搶先推出線上旅展優惠，聯合住宿券每張3,000元，集結包括台北西門館、台北三重館、宜蘭礁溪館、花蓮中正館、台南虎山館、高雄站前館及高雄中正館等全台七館任選入住。
以宜蘭礁溪館為例，旅客除可入住日式溫泉雙人客房，獨享超大景觀湯池、再贈翌日早餐兩客。位處交通便捷的高雄站前館，入住豪華客房或精緻雙人房，平日再享升等豪華四人房。線上旅展即日起開搶，可入住日期為即日起至2024年5月31日止。