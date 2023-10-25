▲兼具專業與悲憫　馬來西亞讚「台灣是漸凍人照顧的燈塔」

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運動神經元疾病 身不能動，口不能言肌萎縮性脊髓側索硬化症（Amyotrophic lateral sclerosis，ALS）發病率為10萬分之1，台灣約有600多位患者，雖然人數不多，但所影響的家庭與人群卻非常龐大。「身不能動，口不能言，頭腦清楚，感覺靈敏」是漸凍病友真實的生命寫照。「提升病友醫療照護、生活品質與生命尊嚴，增進社會大眾對運動神經元疾病之瞭解與關懷」是全世界漸凍人團體共同努力的目標。
中研院分子生物所博士陳俊安專注於運動神經元疾病研究，他表示：「漸凍症是一個好發於中年以後的運動神經元疾病，絕大部分病友沒家族遺傳史，但確切發病機制仍不清楚。如果沒有找到治療的解方，我們一半的人在80歲以後都逃不過神經退化性疾病的糾纏。」因此，運動神經元疾病研究意義深遠，關係到全人類的健康與福祉。
漸凍人協會2020年榮獲NGO傑出貢獻獎漸凍人協會理事長屈穎表示，協會自創立初即加入國際聯盟，在病友的醫療與照顧上都採用國際最先進的標準，並在醫護專業人士與各界賢達及病友的共同努力下，創下許多第一，包括：
漸凍人協會成立初即爭取到將FDA核准第1款延緩ALS退化的藥物Riluzole納入健保給付。
亞洲第1個設立漸凍人專屬病房「祈翔病房」。
漸凍勇者陳宏老師創下金氏世界記錄「眨眼出版字數最多的人」。
唯一推動華語語音保存和合成技術開發。
推動台灣ALS基因研究。
促成台北榮總成立亞洲最大的ALS跨專科整合照顧團隊。
漸凍人協會成立於1997年，以病友需求為中心，串聯政府、醫院、專業及民間的資源與愛心，發展出全人全程服務，並在台北、台中、高雄都設有服務據點，為當地病友提供及時、在地的服務。作為台灣唯一專門服務漸凍病友及家庭的非營利團體，漸凍人協會長期與國際接軌，不僅在國際上備受矚目，更在亞洲被譽為「漸凍人照顧的標竿」。因在國際上的卓越表現，2020年榮獲外交部NGO傑出貢獻獎表彰。
中華民國運動神經元疾病病友協會：https://mnda.org.tw
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59646
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