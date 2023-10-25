新北議會藍營質詢禮讓副市長做施政報告 民進黨團怒轟好荒謬
新北市議會今（25）日下午議程排定市政總質詢，原定由國民黨團質詢新北市政府施政議題，國民黨籍新北市議員王威元將自己質詢時間調整，讓先前以書面資料報告的新北市代理市長、副市長劉和然做30分鐘完整年度施政報告。對此，民進黨團總召鄭宇恩批評不合乎議會程序，缺乏法治觀念；民進黨籍新北市議員張嘉玲更是發文戲謔「好荒謬」，直言若那麼重視施政報告，不如找請長假參選總統的新北市長侯友宜銷假回來議會好好報告。
記者吳嘉億／新北報導
王威元在質詢時提到，新北市政府年度施政報告是開議期間的重頭戲，侯友宜依法請假、代理市長依法報告，民進黨團卻不斷擾亂議事，阻撓市府報告，導致多數議員無法通盤知悉未來市府施政方向，也犧牲市民通曉施政重點的權利。
王威元表示，先前綠營霸佔主席台，讓議會空轉、官員枯等讓議事無法順利進行，也抹煞其他議員認真監督市政的權力，禮讓出30分鐘質詢時間，讓劉和然完整陳述施政報告，後續會再跟黨團同事協調，該監督的議題不會減少。
針對國民黨在總質詢時間讓劉和然做口頭施政報告，鄭宇恩表示，依照新北市議會議事規則，市長施政報告與議員質詢截然不同，施政報告按規定更應由市長率局處口頭報告，國民黨籍議員和僅僅暫代市長職務的副市長利用質詢時間一搭一唱就試圖權充施政報告，不僅不合乎議會程序，更顯得缺乏法治觀念、貽笑大方。
張嘉玲也發文回應，揶揄現在議程到底是「市政總質詢」還是「施政報告」？指出國民黨團在政總質詢時間叫劉和然做「施政報告」，對於這麼重要的「市長施政報告」，國民黨如果那麼重視，怎麼不請侯友宜回來議會呢？