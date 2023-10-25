千萬創業金獎落誰家！鴻海與Google打造台灣新創實境秀節目

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節目首映會上，李維斌也分享他對新創成功的觀察，「對於新創公司來說，選擇主賽道的題目或是選擇自己喜歡的題目各有其利與弊。主賽道，大家都看好，競爭激烈，必須要找到利基點。成功的新創公司，通常是能夠在市場需求和創業家熱情之間找到平衡點。」
李維斌進一步提醒，「新創公司利用相對成熟的新型技術創造新價值，對time to market很有幫助，也少一些技術風險。但是有一點要提醒的是AI技術的應用，它還有很多的未知，除了關注技術的演進，也請注意它所潛藏的問題，AI相關的合規要求也紛紛出籠，想要放眼世界，不能只顧技術。」
《Project Hatcher》讓經歷過海選脫穎而出的40餘家新創團隊，先與專家對談、嘗試行銷核心創意；第二階段共24家新創公司入選，接著與YouTuber共同創辦人陳士駿、Twitch共同創辦人林士斌面對面，親自介紹自家新創理念，並爭取投資機會。最後選出12家新創公司進入第三階段，登上競賽節目舞台，像產官學界的評審代表以及現場觀眾，爭取高達新台幣一千萬元獎金與企業資源。
鴻海作為「孵創計畫」推手之一，今年二月「Hatcher Day」上，正式宣布出資贊助台灣第一個新創實境節目《Project Hatcher》，持續活絡台灣新創圈！同時也為台灣影視產業，創造全新的影視IP（Intellectual Property ）內容，這也是鴻海科技集團暨投資量子影集、推出自製科普節目後，又一項推動台灣影視文化產業的計畫。
鴻海近年透過參與不同形式的新創扶植計畫，希望藉此鼓勵更多人才參與新創過程，為台灣創造持續不間斷的創新動能，發掘出更多深具潛力的新創團隊。包括去年公布的「鴻海專利扶植新創計畫」，彙整逾1,500件優質專利，免費授權予新創公司分享使用。鴻海也與多家知名加速器簽訂企業新創參與合作備忘錄，從更多元的角度幫助台灣新創公司，包括培養智慧財產的正確觀念認知。
未來鴻海會持續為台灣新創圈挹注資源，運用鴻海的平台、資源，協助新創拓展多元機會。台灣的推手，幫助擁有潛力的團隊，有更高的能見度，更好的發展機會，同時鼓勵更多人投入新創，持續為產業創造創新動能，讓台灣走向價值創造的正向產業發展方向。