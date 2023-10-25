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千萬創業金獎落誰家！鴻海與Google打造台灣新創實境秀節目

▲鴻海集團出資與Google 台灣、國家發展委員會、台灣大哥大共同主辦，台灣第一個新創團隊競賽實境節目《Project Hatcher》。（圖／鴻海提供）
▲鴻海集團出資與Google 台灣、國家發展委員會、台灣大哥大共同主辦，台灣第一個新創團隊競賽實境節目《Project Hatcher》。（圖／鴻海提供）

記者許家禎／台北報導

經過2年多的籌備，由鴻海集團出資與Google 台灣、國家發展委員會、台灣大哥大共同主辦，台灣第一個新創團隊競賽實境節目《Project Hatcher》，在今天正式舉行首映會！擔任最終評審之一的鴻海研究院執行長李維斌，親自出席分享新創選題的成功秘訣，也與新創團隊交流AI、資安等熱門議題。透過參與不同形式的新創扶植計畫，鴻海希望成為台灣的推手，讓更多人看見台灣充滿活力的新創企業，發揮創新、創意以及創業努力的歷程。

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《Project Hatcher》作為「孵創計畫」之一，希望透過實境競賽節目形式，讓更多人看見，台灣的新創企業，如何用創新來創造價值，以及進一步創業的心路歷程。《Project Hatcher》預計於11月18日起，在合作夥伴渠道上架，以每週一集的頻率播出。鴻海研究院執行長李維斌擔任第三階段的最終評審之一，節目中與台灣大總經理林之晨、Google台灣總經理林雅芳、KKday創辦人陳明明，一起評選出最終獲獎團隊。

節目首映會上，李維斌也分享他對新創成功的觀察，「對於新創公司來說，選擇主賽道的題目或是選擇自己喜歡的題目各有其利與弊。主賽道，大家都看好，競爭激烈，必須要找到利基點。成功的新創公司，通常是能夠在市場需求和創業家熱情之間找到平衡點。」

李維斌進一步提醒，「新創公司利用相對成熟的新型技術創造新價值，對time to market很有幫助，也少一些技術風險。但是有一點要提醒的是AI技術的應用，它還有很多的未知，除了關注技術的演進，也請注意它所潛藏的問題，AI相關的合規要求也紛紛出籠，想要放眼世界，不能只顧技術。」

《Project Hatcher》讓經歷過海選脫穎而出的40餘家新創團隊，先與專家對談、嘗試行銷核心創意；第二階段共24家新創公司入選，接著與YouTuber共同創辦人陳士駿、Twitch共同創辦人林士斌面對面，親自介紹自家新創理念，並爭取投資機會。最後選出12家新創公司進入第三階段，登上競賽節目舞台，像產官學界的評審代表以及現場觀眾，爭取高達新台幣一千萬元獎金與企業資源。

鴻海作為「孵創計畫」推手之一，今年二月「Hatcher Day」上，正式宣布出資贊助台灣第一個新創實境節目《Project Hatcher》，持續活絡台灣新創圈！同時也為台灣影視產業，創造全新的影視IP（Intellectual Property ）內容，這也是鴻海科技集團暨投資量子影集、推出自製科普節目後，又一項推動台灣影視文化產業的計畫。

鴻海近年透過參與不同形式的新創扶植計畫，希望藉此鼓勵更多人才參與新創過程，為台灣創造持續不間斷的創新動能，發掘出更多深具潛力的新創團隊。包括去年公布的「鴻海專利扶植新創計畫」，彙整逾1,500件優質專利，免費授權予新創公司分享使用。鴻海也與多家知名加速器簽訂企業新創參與合作備忘錄，從更多元的角度幫助台灣新創公司，包括培養智慧財產的正確觀念認知。

未來鴻海會持續為台灣新創圈挹注資源，運用鴻海的平台、資源，協助新創拓展多元機會。台灣的推手，幫助擁有潛力的團隊，有更高的能見度，更好的發展機會，同時鼓勵更多人投入新創，持續為產業創造創新動能，讓台灣走向價值創造的正向產業發展方向。



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