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G-Dragon涉毒！情斷23年老東家　YG娛樂切割：非本公司藝人

▲前BigBang隊長G-Dragon（GD、權志龍）因涉嫌違反毒品管理法，遭到韓國警方立案調查。（圖／翻攝G-Dragon IG）
▲前BigBang隊長G-Dragon（GD、權志龍）因涉嫌違反毒品管理法，遭到韓國警方立案調查。（圖／翻攝G-Dragon IG）

記者羅凌筠／綜合報導

《寄生上流》韓星李善均涉毒，引起演藝圈震盪，韓國警方今（25）日正式對35歲前BigBang隊長G-Dragon（GD、權志龍）立案，調查他涉嫌違反毒品管理法，GD的前東家YG娛樂正式切割：「因為現在不是本公司所屬藝人，所以很難正式回應。」與12歲開始當練習生的GD劃清界線。

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▲YG娛樂正式切割前BigBang隊長G-Dragon「不是本公司所屬藝人」。（圖／翻攝G-Dragon IG）
▲YG娛樂正式切割前BigBang隊長G-Dragon「不是本公司所屬藝人」。（圖／翻攝G-Dragon IG）
G-Dragon 2011年在日本吸食大麻，毛髮檢驗呈現陽性，當時受到緩起訴處分，時隔12年後再度有染毒的嫌疑，仁川警察廳正式以涉嫌違反毒品管理法，對GD立案調查，警方表示：「因為是正在調查的案件，所以不能公開具體內容。」

▲BigBang在成員陸續出走YG娛樂後瓦解。（圖／翻攝G-Dragon IG）
▲BigBang在成員陸續出走YG娛樂後瓦解。（圖／翻攝G-Dragon IG）
G-Dragon與YG娛樂的合約在6月已經到期，由於美國華納音樂曾經在社群網站上張貼G-Dragon的照片，大大寫著「Welcome」，極有可能是G-Dragon的新東家，如今YG娛樂正式分手G-Dragon，對外承認「不是本公司藝人」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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