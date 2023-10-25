備受矚目！電子展暨光電展開跑 首設低軌衛星、移動智慧主題館
由電電公會及外貿協會共同主辦的2023年「台北國際電子產業科技展(TATRONICS)」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展(AIoT Taiwan)」，於今（25）日攜手「台灣電路板產業國際展覽會」及「國際光電大展」，以「台灣國際電子製造聯合展覽會」形式聯合展出，計有近600家企業參展、展出超過1,900個攤位，共同呈現電子產業科技的完整生態，場內設有七大主題館，其中「低軌衛星產業主題館」、「智慧移動主題館」為今年首創備受矚目。
記者許家禎／台北報導
本年展覽已吸引來自全球57個國家地區的買主於線上預先登錄參觀，重量級買主包括美國ASI Corporation、波蘭Transfer Multisort Elektronik、沙烏地阿拉伯NOVAsat Commercial Company等，另外印度卡納塔卡邦電子產業公會、墨西哥全國製造業公會聯合會及墨西哥資通訊產品經銷商協會亦將組團來台參觀。
今年展覽邀集產業發展署、資策會、工研院、台灣雲端物聯網產業協會及台灣儲能系統產業推動聯盟等法人單位籌組專館，設有七大主題館，其中「低軌衛星產業主題館」、「智慧移動主題館」為今年首創備受矚目，另外還有「顯示未來城市館」、「雲端物聯網主題館」、「台灣再生能源暨儲能產業主題館」、「IisC智慧物聯網主題館」及「智慧生活家電主題館」，完整呈現AI時代的科技革新生態。
除了展覽豐富內容，主辦單位還舉辦多項活動促進產業交流，包含「AI Innovation Day：2024 AI 創新日」集結來自世界各地的 AI 創新者，分享 AI 如何引領百工各業的復興。
以及日台企業經貿媒合會、台印論壇、EMS智慧製造產業技術論壇、智慧移動新應用 跨域合作大未來國際論壇、太空產業計畫成果發表會、低碳轉型工作坊-前進ESG碳吉大解密、2023數位創新研討會暨數位轉型楷模獎頒獎與成果發表、一對一採購洽談會、每日主題導覽等精彩活動，貿協全球駐外單位亦將傾全力洽邀國際買主來臺觀展，協助參展商與國際鏈結。