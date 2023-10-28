今日我最嫩／小A辣曾煞到「台中李敏鎬」　羅廷瑋自爆童年很猴子

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常被形容為「花美男」或「粉味小生」，《NOWnews》記者的問題從「第一次化妝是幾歲」開始，羅廷瑋一秒收起驚訝表情，坦言開始喜歡打扮的年紀是高一，真正全妝應是高三，「我抓出貝克漢頭、看《女人我最大》學打扮，相信節目說的『我們要愛惜自己』。」
在那之前的他不愛惜自己嗎？「我小時候還滿討人厭的！」已是三寶爸的羅廷瑋回顧童年，「當時非常沒自信，所有捉弄別人的行為，都是希望被看到、被關心、有人陪伴。」
羅廷瑋的爸爸大他50歲，小時候父母忙著做牛肉麵生意，根本沒空管他，拉女生頭髮、偷偷拉走同學椅子這些捉弄別人的搞怪事沒少過。「我在教室不是坐第一排，是坐老師講桌旁邊」，他笑著回憶，「只要跟我排同一縱列，小組分數評比就會是最差的」。有陣子他乖一點，慶幸被老師「釋出」，和他同組的一個女生當下哭出來，「我那時心想：『有這麼誇張嗎？我究竟是多討人厭！』」
用流行語形容，小時候的他「就是個猴子」，既然好孩子不喜歡他，就向所謂的壞孩子靠攏吧？他曾立志「做大名鼎鼎的壞人」，沒想到資質不夠，下場依舊是被排擠，小老大嫌棄喊著：「連打架都不會，你滾啦！」
在學校找不到定位，回到家裡也是，大他4歲的姊姊從不需父母操心，他卻像個惹事精，「我會去摳紗窗灰塵來吃，企圖用生病換大人關心」。爸媽要他到店裡幫忙，實則就近看管，收一個碗的工資從五毛漲到一塊，「我開始學習計算收入和支出、累積對錢的概念。『生意囝』就是這樣養成的。」他有點得意的形容。
「猴子」終究是「猴子」，別以為從此便能消停！為了賺更多錢，他開始學習店裡其他雜務，「大家說切滷味的刀口很利要小心，我就用手滑過去試試，馬上滑出一道很長的傷口」。
羅廷瑋爸媽的麵店附近有個社區活動中心，和他沒話聊的爸爸見兒子如此不省心，打發他去那兒晃晃，卻因此扭轉了他的人生，「他們很需要人手，我跟著大人去關懷老人，當小打雜，拿碗、掃地。大家都稱讚我『這小孩怎這麼乖？你好棒喔』！」
他跟著長輩送關懷物資，到了弱勢家戶才知世上有人過得這麼慘，當場哭得淅瀝嘩啦。在這裡，少年羅廷瑋終於找到「被需要」的感覺，彷彿社區活動中心才是他真正的家。
當時的南和里蕭良材長年練健身，好身材加上總打扮得體面、常為里長解決大小事，很受里民歡迎，羅廷瑋把蕭良材當偶像，相信有為者亦若是，里長競選連任時，還是國中生的他披起一模一樣的紅綵帶，大搖大擺走在最前面。長大以後，他體會到為什麼那麼多人喜歡家將、官將首文化，「在別人眼裡，我是個猴囝仔，但當下我相信自己被注視、被尊敬了」，他對所有宣佈：「我要選里長，以後這個位置是我的！」
為了實現當里長的願望，上了高中後，他努力翻轉過去的負面形象，開始愛打扮、學習才藝、練習表達能力，就讀大學時期更積極亮相，透過網路建立形象、培養知名度。
後來他如願在24歲當選工學里里長，「內心小男孩」的不安全感卻難消除，怕別人覺得自己還是隻猴子，刻意扮老、把土氣當穩重。「我太太告訴我，你一定要回到那個亮眼、被大家看到的自己」。兩人在大學聯誼後交往，羅廷瑋說，雖然工作上蠻常有爭執，但「她是那個能一眼看穿我所有缺點的人」。老婆常提醒他「別忘了自己以前的樣子」，前幾天要上直播節目，「出門前還叮嚀我不要亂講話」。
剛踏入政壇時，很多人覺得羅廷瑋偏綠，林佳龍執政時期他曾擔任市府的青年議會議長，後來他加入國民黨，加上對時事議題的掌握度強、網路聲量高，常被批評愛做秀、把議員當藝人當。
羅廷瑋坦言「我的確隨時在變化目標，我的里長師父只到里長而已，沒辦法教我議員要怎麼當」。加上個性使然，他什麼都想試一試，「失敗總比什麼都不做好」。他形容現在的自己是一隻瞎貓，「我覺得政治需要瞎貓，不斷的試，就有機會遇上死耗子！瞎貓精神是現在政治人物所缺乏的，柯文哲也說過，沒試過怎麼知道無法處理呢？」