台籃失速列車／全運會淪為三分大賽 國際裁判解釋為何不沒收比賽
112年台南全運會籃球賽事，金門縣與台中市爭奪5、6名，兩隊合計攻下346分，其中台中市37歲老將林宜輝狂砍142分，包括砍進46記三分球，金門縣羅鈺群也攻下136分，打破全運會得分紀錄，這場「消化試合」雙方協議消極防守引發爭議，國際裁判謝文偉提出看法，指這場比賽雖然不合理，但並不符合沒收比賽的規定。
記者路皓惟/專題報導
據了解，兩隊協議消極防守，以避免球員受傷，讓一場籃球賽淪為三分球大賽，林宜輝與羅鈺群互飆三分球，兩人合計射入了90顆三分，這樣的比賽是否符合消極比賽的定義，是否達沒收比賽的標準？
謝文偉解釋：「除非球員故意失誤非常明顯，或者明顯沒有進攻意圖，才能稱其為不自律比賽，並根據這條規定給予兩隊進行警告。」
以全運會的情況來看，這場比賽兩隊就是不積極防守讓對方投籃，謝文偉表示，規則沒規定一定要積極防守，若要以此來界定消極比賽，其實非常困難，而且這場兩隊都積極得分，只能說兩隊分數不合理。
由於職籃球員參加全運會受到球團限制，導致一些主力球員無法上場，台中市前鋒蕭順議甚至帶傷上陣，等於變成「五打四」的情況，謝文偉表示，「只要比賽時符合人數規定，就沒有特別問題，甚至受傷球員上去，還是符合規則。」
謝文偉說，「這情況與賽事獎勵制度有關，如果全運會5、6名沒有太大的獎金區別，球賽輸贏自然是無所謂。」然而，全運會籃球出現如此誇張的分數，也不禁讓人思考消化試合是否有繼續打的必要。