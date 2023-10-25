▲蛀牙、抽神經、植牙曠日廢時　AI打造數位牙醫新生態

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長時間來回看診 造成患者心理壓力談起最讓人害怕的事情之一，不少人會回答看牙！覺得必須忍耐無法預測的恐懼與疼痛。而且難約診、掛錯科都是診間常見狀況。
江定鴻表示：「醫療的總結在醫師身上」，台灣約有17,000位牙醫師，醫師選擇什麼樣的治療計畫，將直接影響患者的體驗以及治療成效。在維持最佳治療效果的前提下，盡可能讓治療更有效率，是許多中生代牙科醫師們努力追求的目標。
他舉例說明，過去處理牙周問題經常採取開刀手術，但開刀之後的疼痛不適，使得患者要休息很長一段時間才能進行下個療程，很可能要花1年才能處理完所有牙齒。然而，常常遇到在最後處理完左下區之後，卻發現最早處理的右上區又被細菌感染了，長時間的來回看診造成患者極大的心理壓力。
「牙齒的精密度非常高，每天都有細微的變化，愈快完成治療愈好。」江定鴻強調，每位醫師一天能看的患者數有限，時間是影響牙齒治療成效的關鍵因素，以常見的假牙舉例，從做好印模到真正裝上，常常必須等待2至3週，但這段時間裡，牙齒的形狀其實已經又產生變化。而且牙科又有細項分科，究竟要先抽神經還是先植牙，都會影響治療效率與造成患者壓力。因此，如何提升治療效率，是影響患者體驗及預後的關鍵因素。
▲江定鴻醫師表示，牙齒精密度非常高，每天都有細微的變化，愈快完成治療愈好。（圖／醫美集團提供）
28顆牙齒各有功能 AI提升治療效率近年來科技與數據的應用是提升治療效率的最佳工具，也是牙科數位轉型的關鍵。大數據、AI又跟牙科有什麼關係？江定鴻分析，很多人以為牙齒是「1種器官」，實際上，若不算智齒，每個成年人的28顆牙齒都各有功能，可說1顆牙齒就等於1個器官，所以牙齒能夠蒐集到的數據量最多，而且範圍集中，再加上彼此關聯性強，最適合結合AI應用來提升效率。
現今牙齒治療結合AI應用，不僅可導入AI的預測功能，還可應用於醫材。江定鴻表示，AI結合口腔掃描等既有技術，能夠使得每位患者都可以選擇使用最合適的醫材，縮短來回治療的次數。同時，AI也能加速新材料的選擇與測試，進一步形成新的數位牙醫生態系。期待在牙科AI模型建制完成後，能夠釋出提供其他牙醫診所使用。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59650
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