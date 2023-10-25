哈馬斯仍掌握2百餘名人質！成員遭逮後坦言斬首、綁架平民
巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）7日跨境突襲以色列，以色列隨後對哈馬斯管轄的加薩地區展開大規模空襲報復，雙方則互批死傷者多為平民。近日哈馬斯組織釋放了2名人質後，社群平台X又有一段影片遭到瘋狂轉載，畫面中被逮捕的哈馬斯成員在鏡頭前坦承性侵與斬首以色列平民。
國際中心楊智傑／綜合報導
該段影片由社群平台X帳號「@visegrad24」上傳，畫面中的哈馬斯成員在鏡頭前坦承，他們只要綁架以色列的民眾就可以獲得公寓等獎賞，因此他們將以色列男性殺害，綁架女性、幼童與長者，甚至在交火期間把平民當成人肉盾牌、放火將民宅燒毀等等。
目前仍有約220名人質在哈馬斯手中，其中一名獲釋的85歲女性人質利夫席茲（Yocheved Lifshitz）受訪表示，當時她被放到哈馬斯成員的一台摩托車上，從自己居住的集體農場一路被帶到加薩附近，過程中因為路途顛簸，加上武裝分子不時以棍棒擊打她，導致她身上出現多處瘀傷。
到達加薩後，哈瑪斯的人將她和其他人質帶進疑似地道入口，內部宛如一個由蜘蛛網狀隧道組成的巨大網絡，把他關進其他人質所在處後，有一名醫生來檢查她身體情況，確保她和其他人質能獲得跟在以色列一樣的藥物治療。
利夫希茨談到當時情況時表示，「我們抵達後，那邊的人告訴我們，他們是相信可蘭經（Quran）的人，不會傷害我們，我們也會獲得跟他們在隧道一樣的待遇」。