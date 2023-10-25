日本正妹狂飛台灣11次！驚人多重身分曝光 最愛這款「台味小吃」
台灣美食小吃文化，近年也逐漸在國際間闖出知名度，最顯而易見的就是珍珠奶茶紅到國外成為打卡美食。近期就有一位日本正妹為了吃台灣的美食，竟已經飛台灣多達11次，而她最喜愛的「台味小吃」竟是這一道。
記者潘毅／綜合報導
日本美女Yumi近期接受YouTube頻道《不要鬧工作室》訪問，表示自己過去已經多次來台，而這次更是第11次飛來台灣，就為了想品嚐之前還沒機會吃到的早餐店「阜杭豆漿」。
不過主持人則表示，由於「阜杭豆漿」太熱門，當天現場已經有破百人潮在排隊等待，因此只好帶著Yumi到另一間名店，品嚐小籠包、包子、燒餅油條、鹹豆漿、蘿蔔絲餅、甜餅等傳統早餐。
Yumi表示，許多日本人都很愛吃小籠包，而她也曾在日本吃過鹹豆漿，但一吃到台灣版本後狂讚「日本沒有這個味道」，而蘿蔔絲餅則覺得口感很脆、燒餅油條飽足感強大。
不過Yumi也說，自己最喜歡的台灣食物，還是「焢肉飯」，因為肉很大、很有份量。Yumi在日本也是知名美食部落客，IG上擁有8萬名粉絲，更是菲律賓旅遊部認證大使，同時也是大胃王一名，目前夢想是來台灣替各種店家宣傳道地的美食，讓更多觀眾認識台灣。