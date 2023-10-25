GD捲吸毒案！BIGBANG「4成員12年來涉8宗罪」　唯一清流僅剩太陽

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第3宗「吸毒」罪則是T.O.P，他在2017年被揭發吸食大麻；當時T.O.P正以義務警察身份服兵役，警方在調查一名女練習生吸毒時，發現她是T.O.P前女友，曾與T.O.P一同吸大麻。雖T.O.P辯稱只有那名女練生吸大麻葉，他只有吸食電子煙，但檢查結果為呈陽性，最後，法院判決T.O.P有期徒刑10個月，緩刑2年執行，及1萬2000韓元（約台幣350元）罰金。
第4宗罪，是看起來最乖的大聲，他曾在2011年，開車超速撞死人，當時大聲因車禍而被不拘留起訴，但後來與死者家屬達成和解，對方決定不起訴他。2019年大聲曾被爆，名下位於江南的房子，被當作性招待用。只是，警方調查過後決定不起訴，對外說明「沒有發現他放任未經許可的聲色場所經營的相關證據」。也還大聲一個清白。
而BIGBANG忙內勝利，一人就包辦了至少4宗罪；勝利在2019年所投資的夜店Burning Sun被爆涉嫌性交易、海外洗錢、違法賭博、販毒、性侵、教唆傷害，甚至還牽扯到了私下與警方之間勾結的不法事宜，勝利因此宣告全面退出團體BIGBANG和南韓演藝圈。
勝利起初皆不認罪，並於2020年3月低調入伍，直到2021年8月12日軍事法庭宣判他有期徒刑3年，他被強制退伍入獄後，同年19日提出上訴。直到2022年二次審判他才認罪，並表示會深刻反省，法官當庭更改刑期從3年變為1年6個月，最終他於今年2月9日低調出獄。
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