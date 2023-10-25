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GD捲吸毒案！BIGBANG「4成員12年來涉8宗罪」　唯一清流僅剩太陽

▲BIGBANG 5成員中，4人涉嫌了8宗罪，太陽（中）是唯一清流。（圖／翻攝自韓網、YG娛樂）
▲BIGBANG 5成員中，4人涉嫌了8宗罪，太陽（中）是唯一清流。（圖／翻攝自韓網、YG娛樂）

記者黃盈容/綜合報導

35歲昔日韓國天團BIGBANG隊長G-Dragon（GD、權志龍），今（25）日遭仁川警察廳正式以涉嫌違反毒品管理法立案調查，震驚各界。曾叱吒韓國樂壇的BIGBANG，12年間GD、大聲、T.O.P、勝利4成員就涉嫌了8宗罪，成了醜聞天團；只有太陽是唯一清白的成員，不少粉絲都跪求「唯一的清流太陽撐住啊！」

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▲前BigBang隊長G-Dragon（GD、權志龍）因涉嫌違反毒品管理法，遭到韓國警方立案調查。（圖／翻攝G-Dragon IG）
▲前BigBang隊長G-Dragon（GD、權志龍）因涉嫌違反毒品管理法，遭到韓國警方立案調查。（圖／翻攝G-Dragon IG）
GD 2011年5月在日本夜店吸食大麻，事後他承認有吸食，但解釋以為只是一般的菸，不清楚是大麻，警方念在他是初犯，且吸食劑量很少，最後僅被處以緩起訴處分。未料，時隔12年，GD再次捲入毒品案，遭仁川警察廳立案調查，他一人就擔了2宗「吸毒」罪。

▲T.O.P 2017年被揭發吸食大麻，事後失去義警身分。（圖／翻攝自BIGBANG臉書，2017.06.13）
▲T.O.P 2017年被揭發吸食大麻，事後失去義警身分。（圖／翻攝自BIGBANG臉書，2017.06.13）
第3宗「吸毒」罪則是T.O.P，他在2017年被揭發吸食大麻；當時T.O.P正以義務警察身份服兵役，警方在調查一名女練習生吸毒時，發現她是T.O.P前女友，曾與T.O.P一同吸大麻。雖T.O.P辯稱只有那名女練生吸大麻葉，他只有吸食電子煙，但檢查結果為呈陽性，最後，法院判決T.O.P有期徒刑10個月，緩刑2年執行，及1萬2000韓元（約台幣350元）罰金。

▲大聲曾開車超速撞死人。（圖／Live Nation Taiwan提供，2015.09.27）
▲大聲曾開車超速撞死人。（圖／Live Nation Taiwan提供，2015.09.27）
第4宗罪，是看起來最乖的大聲，他曾在2011年，開車超速撞死人，當時大聲因車禍而被不拘留起訴，但後來與死者家屬達成和解，對方決定不起訴他。2019年大聲曾被爆，名下位於江南的房子，被當作性招待用。只是，警方調查過後決定不起訴，對外說明「沒有發現他放任未經許可的聲色場所經營的相關證據」。也還大聲一個清白。

▲勝利涉多起罪，最終被判1年6個月，今年2月9日低調出獄。（圖／達志影像）
▲勝利涉多起罪，最終被判1年6個月，今年2月9日低調出獄。（圖／達志影像）
而BIGBANG忙內勝利，一人就包辦了至少4宗罪；勝利在2019年所投資的夜店Burning Sun被爆涉嫌性交易、海外洗錢、違法賭博、販毒、性侵、教唆傷害，甚至還牽扯到了私下與警方之間勾結的不法事宜，勝利因此宣告全面退出團體BIGBANG和南韓演藝圈。

勝利起初皆不認罪，並於2020年3月低調入伍，直到2021年8月12日軍事法庭宣判他有期徒刑3年，他被強制退伍入獄後，同年19日提出上訴。直到2022年二次審判他才認罪，並表示會深刻反省，法官當庭更改刑期從3年變為1年6個月，最終他於今年2月9日低調出獄。

▲BIGBANG中太陽是唯一清流。（圖／翻攝太陽IG）
▲BIGBANG中太陽是唯一清流。（圖／翻攝太陽IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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