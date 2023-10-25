車子引擎傳出異音！查看車底竟「鑽出一隻貓手」 幸運結局曝光
隨著10月到來，北半球也逐漸轉涼，駕駛們開車前也要多注意了！美國紐約近期溫度已經下降到18度左右，有一位駕駛開著車行駛了1小時，結果停車後發現車子裡面傳出「異音」，仔細檢查引擎室竟看到「小洞冒出貓手」，所幸最終這隻三花貓平安無事獲救。
記者潘毅/綜合報導
美國動物保護團隊「動物天堂」（animalhaven）近期分享一件奇蹟救援事件，日前一位汽車駕駛來訊求救，表示車子引擎室裡面有貓咪受困，而團隊抵達現場後，駕駛也表示，自己當時是從皇后區開車前往翠貝卡，經過一個小時車程停車後，才聽見自己車子發出微弱的異音，有點像是喵喵聲及指甲摩擦塑膠的聲音，朝引擎室車底小洞一看，才發現有隻貓貓手伸了出來。
「動物天堂」團隊到場後也立刻展開救援，靠著合作、耐心以及一些貓咪零食，最終成功將這隻三花貓從車裡救出，並暫時取名為「奧德賽」（Odyssey）。他們也認為，奧德賽其實相當幸運，因為在這一小時的車程中，身體仍安然無恙。
團隊也發現奧德賽戴著一個非常鬆的防跳蚤項圈，認為可能過去是有主人的，但檢測後發現牠身上並無晶片植入，因此決定公開影片訊息，希望能讓主人看見並找到牠。
❗秋冬慎防「躲貓貓」！開車注意事項
每到氣溫下降的時候，許多小動物都會鑽到相對溫暖的汽車引擎室或是車底空間。因此開車前「輕敲」引擎蓋，如聽見騷動聲，就打開檢查是否有小動物躲藏在裡頭。此時要注意不要過於大力敲擊車體，避免小動物受驚嚇越鑽越深，也切記不要發動引擎，避免小動物被捲入其中。