NBA／Klay Thompson讓KD全場22投7中　Curry、Kerr盛讚其防守表現

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過在新賽季首戰，K湯在進攻端的效率欠佳，全場18投6中，三分球11投3中，得到15分7籃板3助攻，作為球隊第二得分手，似乎並沒有給Curry足夠的支援。
但賽後勇士隊球員和教練認為這位「3D」好手在防守端做出了出色的貢獻，主防KD、並給予足夠的干擾，讓這位超級得分手今晚22投僅7中，沒有找到投感覺。
「顯然，Klay在防守端接受了Durant給予他的挑戰，他試著黏住對方、給予他身體接觸，讓他感到不舒服。KD今晚投籃表現不佳是有原因的。」Curry受訪時如此說道。
不只是獲得球隊當家射手的肯定，總教練Kerr也對Thompson紮實的防守給出讚美，「Klay表現得很棒，他竭盡全力讓Kevin陷入困境，一旦後者起跳並在他頭頂位置出手時，你就無能為力了，那時能干擾到他的東西不多。所以，必須儘早對其做出限制，我認為Klay就是這麼做的，他在無球時對KD上身體對抗，試圖迫使對方進入更艱難的位置——當然Kevin也錯過了一些他應該能進的球——但Klay的防守確實很穩健。」
從目前的情況來看，Klay Thompson和金州勇士隊之間的合約談判已經陷入僵局。儘管如此，勇士隊還是期盼能開給他一份新合約。勇士總經理Mike Dunleavy Jr.在受訪時表示，希望能與這位明星射手達成協議，讓他終身為勇士隊效力。