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NBA／Klay Thompson讓KD全場22投7中　Curry、Kerr盛讚其防守表現

▲Klay Thompson防守前隊友Kevin Durant表現出色，讓這位超級得分手今晚22投僅7中，沒有找到投籃感覺。（圖／美聯社／達志影像）
▲Klay Thompson防守前隊友Kevin Durant表現出色，讓這位超級得分手今晚22投僅7中，沒有找到投籃感覺。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士隊當家射手Klay Thompson今年球季進入合約年，必須透過在場上打出好表現為自己爭取到好的續約條件。在今（25）日的開幕戰，從投籃表現方面看，他似乎打得有些掙扎，不過球隊當家球星Stephen Curry和主帥Steve Kerr並不這麼看。

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Thompson在今年休賽季和勇士的續約談判並沒有討論出一個結果，他和團隊也期望用好表現為自己爭取一份優渥的合約，畢竟這可能是他生涯最後一份大約。目前他和勇士之間的合約只剩下一年，年薪為4321萬美元。

不過在新賽季首戰，K湯在進攻端的效率欠佳，全場18投6中，三分球11投3中，得到15分7籃板3助攻，作為球隊第二得分手，似乎並沒有給Curry足夠的支援。

但賽後勇士隊球員和教練認為這位「3D」好手在防守端做出了出色的貢獻，主防KD、並給予足夠的干擾，讓這位超級得分手今晚22投僅7中，沒有找到投感覺。

「顯然，Klay在防守端接受了Durant給予他的挑戰，他試著黏住對方、給予他身體接觸，讓他感到不舒服。KD今晚投籃表現不佳是有原因的。」Curry受訪時如此說道。

不只是獲得球隊當家射手的肯定，總教練Kerr也對Thompson紮實的防守給出讚美，「Klay表現得很棒，他竭盡全力讓Kevin陷入困境，一旦後者起跳並在他頭頂位置出手時，你就無能為力了，那時能干擾到他的東西不多。所以，必須儘早對其做出限制，我認為Klay就是這麼做的，他在無球時對KD上身體對抗，試圖迫使對方進入更艱難的位置——當然Kevin也錯過了一些他應該能進的球——但Klay的防守確實很穩健。」

從目前的情況來看，Klay Thompson和金州勇士隊之間的合約談判已經陷入僵局。儘管如此，勇士隊還是期盼能開給他一份新合約。勇士總經理Mike Dunleavy Jr.在受訪時表示，希望能與這位明星射手達成協議，讓他終身為勇士隊效力。

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