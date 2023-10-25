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秘書長稱哈馬斯攻擊「事出有因」　以色列再宣布拒聯合國雇員簽證

▲聯合國秘書長古特瑞斯在安理會上發言指稱，巴勒斯坦人民已遭受56年的窒息式佔領，並稱巴勒斯坦激進組織哈馬斯的攻擊並非憑空發生，強調「事出必有因」。（圖／美聯社／達志影像）
▲聯合國秘書長古特瑞斯在安理會上發言指稱，巴勒斯坦人民已遭受56年的窒息式佔領，並稱巴勒斯坦激進組織哈馬斯的攻擊並非憑空發生，強調「事出必有因」。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

以巴衝突持續升級，聯合國安理會24日就以巴局勢舉行會議，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在會中指稱，巴勒斯坦人遭受56年「窒息式佔領」哈馬斯的襲擊並非憑空發生，而是「事出必有因」（did not happen in a vacuum），此番言論引發以色列強烈反彈，不僅要求古特瑞斯辭職下台，還宣布拒絕向聯合國雇員發放簽證。

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根據《以色列時報》報導，古特瑞斯24日在聯合國安理會上表示，以色列空襲和圍困加薩是「對巴勒斯坦人的集體懲罰」，且違反國際人道法。他同時呼籲停火，讓人道物資能進入加薩，同時加快釋放人質，不過他也提到「當然，巴勒斯坦人民的不滿不能成為哈馬斯發動攻擊的理由，但哈馬斯的襲擊行為也不能成為對巴勒斯坦人民進行集體懲罰的理由。」

聯合國秘書長古特瑞斯稱這次襲擊「事出必有因」的言論迅速引發以方強烈不滿，不僅外交部長柯恩（Eli Cohen）取消原定會面，以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）也宣布拒絕向聯合國雇員發放簽證，他稱鑑於聯合國秘書長的言論，以方將拒絕向聯合國代表團發放簽證；聯合國負責主管人道主義事務的副秘書長馬丁·格里菲斯（Martin Griffiths）和代表團的簽證請求已經駁回。

以色列駐聯合國大使批評，質疑古特瑞斯與當地的現實完全脫節，「他的言論正當化恐怖主義和謀殺的理由，很遺憾持有這種觀點的人是大屠殺後成立的聯合國的領袖」，更稱其「無資格領導聯合國」，要求他立即請辭。

不過聯合國在今稍早也表示，加薩走廊（Gaza Strip）已經經歷16年的「去發展」（de-development），還說「無法確定」以色列與哈瑪斯戰爭造成的經濟後果，聯合國貿易和發展會議全球化與發展策略部主任柯佐萊特（Richard Kozul-Wright）也指出，「隨著政治緊張局勢加劇，加上和平進程長期停滯，2022年對巴勒斯坦人來說是近代史上最糟糕的年份之一。」

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