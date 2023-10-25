秘書長稱哈馬斯攻擊「事出有因」　以色列再宣布拒聯合國雇員簽證

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聯合國秘書長古特瑞斯稱這次襲擊「事出必有因」的言論迅速引發以方強烈不滿，不僅外交部長柯恩（Eli Cohen）取消原定會面，以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）也宣布拒絕向聯合國雇員發放簽證，他稱鑑於聯合國秘書長的言論，以方將拒絕向聯合國代表團發放簽證；聯合國負責主管人道主義事務的副秘書長馬丁·格里菲斯（Martin Griffiths）和代表團的簽證請求已經駁回。
以色列駐聯合國大使批評，質疑古特瑞斯與當地的現實完全脫節，「他的言論正當化恐怖主義和謀殺的理由，很遺憾持有這種觀點的人是大屠殺後成立的聯合國的領袖」，更稱其「無資格領導聯合國」，要求他立即請辭。
不過聯合國在今稍早也表示，加薩走廊（Gaza Strip）已經經歷16年的「去發展」（de-development），還說「無法確定」以色列與哈瑪斯戰爭造成的經濟後果，聯合國貿易和發展會議全球化與發展策略部主任柯佐萊特（Richard Kozul-Wright）也指出，「隨著政治緊張局勢加劇，加上和平進程長期停滯，2022年對巴勒斯坦人來說是近代史上最糟糕的年份之一。」
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