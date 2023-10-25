中國網紅「口紅一哥」李佳琦才失言得罪買家 又被控壟斷賣假貨
中國直播界帶貨一哥李佳琦，有著專業彩妝知識，及一流賣口紅技能，被封「口紅一哥」。他年中因踩到敏感的「政治地雷」，慘遭封殺。日前才回歸，未料又因不滿網友嫌一支眉筆賣人民幣79元（約新台幣350元）太貴，回嗆網友「這麼多年了工資漲沒漲，有沒有認真工作？」引發爭議，李佳琦事後道歉仍於事無補。誰知一波未平一波又起，他近日又被多方指控挾持廠商、壟斷產品價格，還賣假的和闐玉；抖音最頂流的賣貨直播主「瘋狂小楊哥」也不爽他不當競爭。
記者黃盈容/綜合報導
李佳琦在6月4號前夕直播時，端出坦克車造型冰淇淋蛋糕，雖勇氣可嘉，仍因踩到「政治地雷」，淪落封殺下場。數月後，他華麗回歸，又因酸觀眾「工資漲沒漲？有沒有認真工作？」大翻車，短短2天掉百萬粉絲，讓他急著開直播崩潰痛哭道歉。
但還沒完，昨中國雙11購物節開打，向來標榜「全網最低價」的李佳琦，遭到多方指控，質疑李佳琦賣東西不是真便宜，而是不准別人比他便宜。中國知名打假人王海24日也發布影片，直指李佳琦在直播間賣的和闐玉是假貨，「根本不是和闐玉，鑑定證書也是假的。」
有「抖音一哥」之稱的直播主「瘋狂小楊哥」，日前在直播帶貨時，疑似因為產品跌破底價被封鎖庫存，多款大牌產品連結被下架。事後小楊哥在直播間暗諷李佳琦，簽署保密協議壟斷化妝品價格，並說開播前一個產品都沒有，「全被他搞去了，全被他定的價」、「一個人能幹一個平台」。
小楊哥表示，如果庫存有100個產品，李佳琦能賣7、80個，商家一定和李佳琦合作，賣的多就有權力，「挾持商家」，抖音平台官方對此也很無奈。小楊哥還說，其他人價格比李佳琦低就不能賣，商品連結只能被下架，怒喊：「那麼多商品，因為一個人搞亂套了。」