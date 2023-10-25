當局加強施壓！中國同遊「上海驕傲節」已停辦2年　LGBT權益受限

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主辦單位在接受《英國廣播公司》訪問時表示，在中國參加政治抗議的人常常面臨懲罰，集會遊行更是在近年發生香港反送中、白紙運動等事件後更加受到嚴厲管制，因此上海驕傲節向來都是以組織社區長跑、電影放映、舉辦舞會（voguing balls）等活動規避，然而如今這類同樂活動也漸漸開始被限制，頂多只能關起門來舉行小型的選美比賽。
報導指出，北京當局對於LGBTQ族群與性少數話題的打壓力道逐漸增加，除了上海驕傲節的停止舉辦外，知名的北京同志中心（Beijing LGBT Center）也「因不可抗力」被中國政府宣布關閉，各省主要大型遊行也無法舉辦，這些性別運動領袖不僅被政府逮捕，要求團體停止運動才放人，其家人、朋友也經常遭警方騷擾盤問，嚴重影響日常生活與心理健康，在社交應用程式微信上，數十個關注LGBT話題的帳戶也都被刪除。
上海驕傲節的創始人之一彭雷（Raymond Phang）表示，北京同志中心的關閉，代表中國最後一個大型的LGBT組織也決定停止了，在營運了12年之後組織成員都認同是時候「休息一下」，另一名性別運動人士則稱，在疫情之前LGBT團體的環境非常好，「我們可以大聲表達，而且還贏了一些官司，我想我們是太大聲了。」
儘管目前在中國，同性戀已經經過除罪化，也不被視為心理疾病，在2019年人大還將「同婚合法化」作為優先立法任務，然而同婚至今仍在中國尚未被承認，近年來北京政府更是積極在娛樂、文化創作甚至教育等領域打擊陰柔氣質文化，例如廣電審查單位禁止娛樂節目出現「女性化審美」，並指應避免「低俗網紅」，或對於同人本創作等繪師進行審查，甚至關押的情況，都對性少數族群權益與環境造成打擊。