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當局加強施壓！中國同遊「上海驕傲節」已停辦2年　LGBT權益受限

▲中國LGBT族群在北京政權的「不可抗力」之下，倡議組織、遊行活動與權益等逐漸受到限制。圖為瑞典駐中使館掛著的彩虹旗與中國武警。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國LGBT族群在北京政權的「不可抗力」之下，倡議組織、遊行活動與權益等逐漸受到限制。圖為瑞典駐中使館掛著的彩虹旗與中國武警。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

第21屆台灣同志大遊行本周六（28日）於台北登場，不過在中國民間自主舉辦的最大的同志活動「上海驕傲節」已經2年沒有舉辦，主辦單位申請時皆表示遭中國政府拒絕舉辦活動，主辦單位更稱為此將終止未來活動計畫，在北京當局對於性少數權益的緊縮與集會遊行的限制下，關於LGBT族群權益等相關活動的生存空間也愈縮愈小。

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當世界各地都在舉辦「驕傲月」（Pride month）的慶祝活動，台灣也在同志婚姻合法化後，迎來一年一度的同志大遊行，但在不遠的中國，當地最大的LGBT族群活動、名為「上海驕傲節」（ShanghaiPride）的年度節慶卻從2021年起處於暫停狀態。

主辦單位在接受《英國廣播公司》訪問時表示，在中國參加政治抗議的人常常面臨懲罰，集會遊行更是在近年發生香港反送中、白紙運動等事件後更加受到嚴厲管制，因此上海驕傲節向來都是以組織社區長跑、電影放映、舉辦舞會（voguing balls）等活動規避，然而如今這類同樂活動也漸漸開始被限制，頂多只能關起門來舉行小型的選美比賽。

報導指出，北京當局對於LGBTQ族群與性少數話題的打壓力道逐漸增加，除了上海驕傲節的停止舉辦外，知名的北京同志中心（Beijing LGBT Center）也「因不可抗力」被中國政府宣布關閉，各省主要大型遊行也無法舉辦，這些性別運動領袖不僅被政府逮捕，要求團體停止運動才放人，其家人、朋友也經常遭警方騷擾盤問，嚴重影響日常生活與心理健康，在社交應用程式微信上，數十個關注LGBT話題的帳戶也都被刪除。

▲微信上標榜針對多元性別等法律諮詢服務的中國帳號顯示已經自主註銷。（圖／美聯社／達志影像）
▲微信上標榜針對多元性別相關的法律諮詢服務的中國帳號顯示已經自主註銷。（圖／美聯社／達志影像）
上海驕傲節的創始人之一彭雷（Raymond Phang）表示，北京同志中心的關閉，代表中國最後一個大型的LGBT組織也決定停止了，在營運了12年之後組織成員都認同是時候「休息一下」，另一名性別運動人士則稱，在疫情之前LGBT團體的環境非常好，「我們可以大聲表達，而且還贏了一些官司，我想我們是太大聲了。」

儘管目前在中國，同性戀已經經過除罪化，也不被視為心理疾病，在2019年人大還將「同婚合法化」作為優先立法任務，然而同婚至今仍在中國尚未被承認，近年來北京政府更是積極在娛樂、文化創作甚至教育等領域打擊陰柔氣質文化，例如廣電審查單位禁止娛樂節目出現「女性化審美」，並指應避免「低俗網紅」，或對於同人本創作等繪師進行審查，甚至關押的情況，都對性少數族群權益與環境造成打擊。

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