中國網友稱「以色列就是納粹」 德國駐中使館火大批：無恥的混蛋
以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的衝突持續，輿論場上的煙硝也隨之升級。近期在中國網路上出現幾乎一面倒的反對以色列與其盟友西方國家的聲浪，甚至出現不少反猶仇恨言論，其中德國總理前往以色列表達支持的作法，更引來大批中國網友到德國駐中使館的微博底下痛罵，更有人將以色列比擬為納粹，讓德國駐中使館怒批「不是無知的蠢貨，就是無恥的混蛋！」
國際中心楊智傑／綜合報導
德國總理蕭茲（Olaf Scholz）17日前往以色列表達對其的支持，作法引來中國不少網友不滿，其中有少數網友還將以色列國旗和納粹符號結合，紛紛到德國駐中使館官方微博下留言批評，對於這種行為德國駐中使館也在24日發文批評，不允許有美化納粹主義的言論或者使用納粹標誌的行為存在，「隨意地稱呼別人為納粹只會暴露自己的愚蠢，德國很不幸地經歷過納粹主義肆虐的年代，我們深知那意味著什麼。」
德國使館在發文中表示，「我們信奉言論自由和理性辯論的力量。因此，我們允許一些負面、批評性和有爭議的評論出現在我們的帖子下面，但這一切並非毫無限制」，文內還批評刻意將頭像更換為以色列國旗與納粹符號相結合圖片的部分帳號「不是無知的蠢貨，就是無恥的混蛋」，並稱這類帳戶將永久被屏蔽。
不過該篇貼文下方，仍有許多中國網民不買單，批評「轟炸平民、兒童是什麼行為？誰是納粹 誰反人類 全世界人民眼睛是雪亮的」、「那你們為什麼還在支援以色列右翼屠殺巴勒斯坦人？」，但也有相對少數的小群網友支持德國駐中使館，留言表示「中德友誼永存」、「文明永遠戰勝野蠻。不要理會邪惡」、「為你們點讚，對納粹的言論絕不能姑息和縱容！」。
在以色列與哈馬斯爆發戰爭，大量無辜平民傷亡、被迫流離失所後，中國輿論幾乎一面倒同情巴勒斯坦人，對於以色列與美國的批評甚至激化成為對於猶太人的厭惡，經典電影《辛德勒的名單》在豆瓣上的評分更是一度從9分下滑至4.1分，留言當中更有許多將矛頭指向猶太人的仇恨發言。