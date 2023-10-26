美食險害命！韓82歲男大啖「活章魚」 遭吸盤黏喉嚨「心臟驟停」
韓國是個海產資源豐富的國家，許多人也喜歡生吃海鮮，其中「韓式活章魚」是許多人愛吃的生食之一，但卻也不時出現食用後導致死亡的案例。韓國一名82歲男子近來在市場吃韓式活章魚時，因觸手吸附在喉嚨，導致心臟病發作，一度心臟驟停。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《CNN》報導，據韓國消防官員表示，一名82歲韓國男子在23日時在韓國光州的市場享用韓式活章魚時，觸手意外吸附在他的喉嚨上，導致他心臟病發，甚至一度心臟驟停。在醫療人員趕到現場後，隨即對男子進行心肺復甦術。但該名消防官員並未透露男子目前的情況。
報導表示，韓式活章魚是指韓國一種切片生吃的章魚料理，通常能在韓國沿海地區或海鮮市場看見店家提供。雖然翻譯為「活章魚」，但料理前已經先將將章魚殺死在進行切片，只是章魚非常新鮮，觸手神經也仍然活躍，因此送上桌時，觸手仍在動作，看起來就像是「活的」。韓式活章魚通常會搭配麻油、芝麻、薑一起食用，口感Q彈。
不過民眾因食用這道料理導致窒息或窒息死亡的案例層出不窮。過去曾有統計指出，國每年有約6人因食用韓式活章魚而死亡。
如果生吃章魚，可能會導致章魚吸盤會卡喉嚨並堵住呼吸道，造成呼吸困難。專家警告，由於章魚吸盤黏著力非常大，若是卡在喉嚨，無法像一般食物卡在喉嚨一樣進行急救。食用韓式活章魚時若腳切的不夠短，或是直接整隻食用，危險風險將會增加。