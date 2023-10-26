HBL／外籍雙中鋒補證件齊登錄　成功高中67：63險勝后綜高中

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且依賽制，第一輪各組前三名都不淘汰，無論排H組二或三，成功確定可晉級第二輪外卡賽，也即8組的各二、三名抽籤交叉對戰，8支贏隊晉第三輪，挑戰8組第一名即種子隊的其一，搶預賽門票。
另一195公分外籍生papa，先發但只打12分23秒，1投1中、4罰中2 ，挹注4分、5籃板，效率也還可，成功教練張銘峰賽後說，辛苦贏球，兩外援攻防OK，處女作有此表現，他可以接受，但他對本土球員的演出不滿意，否則可以不必贏的這麼吃力。
首度在HBL亮相，雖好事多磨，遲了一天才圓夢，但助成功首勝，malick、papa都說，肯定很高興 ，因昨天證件攪局，他倆手癢腳癢，卻無可奈何，彆了一天後終償上場心願，且贏球作收，當然開心，但成功確定無法拿分組第一，外卡賽得打得更好，才可能晉級，他兩都會更努力。
一戰雖展現挺全方位身手，但malick較少有內線球員的要位、要球動作，低位單打也不多見，他說：「過去我在家鄉塞內加爾，及短暫到義大利打球，因高度一般，主司前鋒，沒學太多的中鋒進攻或策應，來台加入成功，教練要我轉型四、五號，主打禁區，往後勢得強化這個環節。」
成功24日首戰因malick、papa缺陣，19分輸給宜中，昨則贏后綜4分，一旦今日宜中贏后綜，宜中2勝排H組第一、成功1勝1敗第二，后綜2敗第三，但如后綜贏宜中，3隊都1勝1敗，且呈互咬，比對戰勝負分，成功因贏4輸19，處於負15位置，相對不利。
反之，宜中手握贏成功19分，即便明天輸后綜，但輸分在11（含）以內，正8，仍優於后綜的正7（贏宜中11、輸成功4），宜中還是第一，第二歸后綜，成功退居第三，但如后綜贏宜中12分，正8，將壓過宜中的正7（贏成功19、輸后綜12），躍居第一，成為第三輪一戰驟死賽的種子隊，宜中、成功各排二、三。
上半場成功、后綜30：30，三節打完成功47：43小贏，第四節一度61：51領先10分，后綜高子驥連飆2記三分球，陳冠宏1投2罰，步步進逼，成功靠malick讀秒階段連4分，關門「成功」，即便后綜一度採犯規戰術凍結時間，但未徹底執行，4分小輸。
雙外援之外，成功本土球員洪立安3記三分球拿11分、6籃板，林沂霆2枚外線10分、6籃板、4助攻，其餘悉為個位數。
后綜的強項三分球34投中13，高子驥12投中7飆23分，陳冠宏4投中2 拿12分，葉志偉9分、10籃板。
教練蔡耀勛說，外線準頭還OK，但決勝期追分時幾個空檔失手，否則還有變數，末役對宜中力拚，結果及小組排名，則順利自然。
教練戴金鼎說，可惜最後未能超車，因昨天如逆襲成功，今對宜中，贏1分即可搶下小組第一，但無論如何，還是要全力求勝。