不是侯友宜！他爆：柯文哲希望「副手是韓國瑜」 政院可給國民黨
藍白合目前還沒有個結論，國民黨總統參選人侯友宜24日表示，希望不論是「柯侯配」或「侯柯配」，兩人要綁在一起。不過，前立委郭正亮卻爆料，柯文哲心中屬意的副手是前高雄市長韓國瑜，而立法院、行政院給國民黨也沒意見，讓這場選戰又投入不少變數，也是現階段檯面上另類的藍白合。
記者張嘉哲/綜合報導
郭正亮25日晚間接受網路節目「下班瀚你聊」訪問，表示自己上週跟柯文哲有見面，柯文哲認為如果跟侯友宜綁在一起，如果沒有整合鴻海集團創辦人郭台銘的票也不會贏，所以希望郭也要整合進來，因此他想出一個三全其美的辦法，就是「尊重合作大黨，如果立院過半，那國民黨當立法院長」、「行政院也由國民黨組閣、當閣揆」。
至於副手人選，郭正亮也直言，柯文哲認為如果自己要當正的，必須要有更強的副手，「柯認為他跟侯友宜搭配不會贏，我講白了他認為最理想的副手是韓國瑜，因為韓國瑜是國民黨，所以這樣也是藍白合，因為韓國瑜可以拿到郭董的票，但侯友宜不行」。
郭正亮說，柯文哲的思路就是，如果全民調贏了的話，就讓他來選副手，而他挑的對象很可能就是韓國瑜，然後行政院、立法院都讓國民黨當老大，柯認為這個方案，已經回應了國民黨，而侯友宜要怎麼安排，則是國民黨內部的事務，例如要讓侯友宜組閣也沒意見，柯也不會置喙，因為那是國民黨的權利。
不過，郭正亮也點評這樣的想法太過理性，對於柯文哲來說，不論是「柯侯配」或「侯柯配」都不會贏，因此是沒有意義的搭配，柯文哲認為唯一會贏的是「柯韓配」，所以才會用逼婚來形容侯友宜，盼國民黨給予空間讓他來選副手。