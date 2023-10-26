MLB／太空人衛冕失利！74歲主帥Bake宣布退休結束26年執教生涯
隨著休士頓太空人（MLB）在美聯冠軍戰，系列賽以3勝4敗不敵德州遊騎兵後，根據《USA Today》指出，現年74歲的太空人主帥Dusty Baker將在明（26日）召開記者會宣布退休，確定結束26年執教生涯，但未來仍會在太空人擔任球隊顧問。
記者張志宇/綜合報導
擁有26年執教經驗的Dusty Baker，不僅為現役最老教練，更是現役當中最多勝的主帥，生涯執教戰績為2183勝、1862敗，勝場數為大聯盟史上第7，執教生涯從舊金山巨人發跡，先後帶領芝加哥小熊、辛辛那提紅人、華盛頓國民與太空人，並在2022年帶領太空人奪冠。
Dusty Baker談到退休也在受訪時表示，「自己非常感謝老闆Jim Crane，與總管Dana Brown，是他們給了我機會，讓我帶領球隊贏得總冠軍，我覺得他們對我很好，很慶幸我也回報了他們（2022年帶領太空人奪冠），非常感謝他們總是將球隊事務透明化且誠實。」
貝克從2020年在太空人執掌兵符，共計320勝226敗，更創下隊史第二高的勝率，且帶領太空人連4年闖進美聯冠軍賽，兩度闖進世界大賽，並在去年高舉總冠軍金盃，未來Dusty Baker仍會留在太空人擔任球隊顧問，對此則直言，「我仍然有很多東西可以提供球隊，棒球一直是我的生活，我擁有許多棒球知識，我想要繼續分享與傳遞下去。」