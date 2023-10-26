迎雙11購物節！超商美式「50杯1111元」可寄杯 全家拿鐵買1送1
迎戰雙11購物節到來，萊爾富推出美式50杯、拿鐵咖啡35杯以及蜂蜜風味拿鐵25杯，同品項任一組合只要1111元，可寄杯、換冷熱，咖啡控必囤！此外，全家本週康康五優惠出爐！10月27日起至29日限定，現煮特大拿鐵買1送1。
記者鍾怡婷/綜合報導
萊爾富慶祝雙11，自11月1日起至14日APP限定，針對平日習慣喝咖啡的會員推出多杯數咖啡組合價，大杯480 mL系列的「美式咖啡50杯」（原價45元、平均23元）、「拿鐵咖啡35杯（原價55元、平均32元）」，以及「蜂蜜風味拿鐵25杯（原價75元、平均45元）」，同品項任一組合價只要1111元，喜愛喝咖啡的民眾，別忘趁雙11購物節入手撿便宜。
同時，萊爾富門市即日起至11/14推出「好康購物節」：
📍單筆消費滿688元，送臻情人3層抽取式衛生紙乙串(90抽x6包)，限量50,000串
📍指定商品滿60元現折30元，商品包含指定的現煮咖啡、冰品、罐裝飲品、休閒食品與生活日用品。例如兩杯大杯拿鐵原價110元，現折30元變80元，單杯原價55元、平均40元
📍萊爾富會員於門市單筆指定消費滿200元，結帳時掃讀門市LINE購物條碼，並購買Hi點商城DM商品單筆滿200元，最高可享LINE POINTS 11%回饋。
而全家則是在本週10月27日起至29日限定，門市「Let's Café特大拿鐵」買1送1，原價70元、平均35元，冷熱可互換。
還有APP隨買跨店取7大商品，同品項買1送1優惠，有離子水（原價29元、平均15元）、紅茶牛奶焦糖奶蓋雪糕（原價49元、平均25元）、加倍佳棒棒糖（原價14元、平均7元）、片裝黑巧克力（原價39元、平均20元）、農心辛炒麵（原價75元、平均38元）、起司蘇打餅（原價49元、平均25元）、伯朗美式／拿鐵咖啡（原價35元、平均18元）。