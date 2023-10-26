台派大老連署 籲賴清德結盟郭倍宏拿下趙天麟退選後席次
民進黨高雄市立委趙天麟驚爆疑似與中國籍女性友人婚外情後發表聲明宣布退出2024立委選舉，為民進黨高雄市第６選區選情增添變數，對此，評論作家曹長青在臉書公布醫師陳永興給賴清德的信，其中也包括前民進黨秘書長，總統府秘書長陳師孟等26位台派大老連署呼籲民進黨主席賴清德應結盟喜樂島聯盟主席郭倍宏，拿下趙天麟退選立委後席次。
記者郭凱杰／高雄報導
曹長青在臉書公布醫師陳永興給賴清德的信，其中寫道：「清德兄，趙既自行退選，民進黨要止血應邀郭倍宏加入民主陣線取得台派支持，這樣大團結保住綠營在立法院席次不會少，因倍宏一定是抗中保台挺賴的國防外交路綫！如民進黨堅持要補提人選，不但不會當選反而把這一席送給藍營，這是需要智慧的決定，相信你能作理智判斷！陳永興」。
另外，稍早在今(26)日凌晨，曹長青也在臉書公布包括，台灣建國正名制憲國際研討會執行長、前大西雅圖台灣同鄉會會長周昭亮等海外長期關心台灣、支持本土政府繼續執政、推動國家正常化的台僑社團負責人、專業人士等地聯署書認為，在此時刻，民進黨不應再臨時補推立委候選人，而應團結台派各種力量支持已在該選區參選的郭倍宏博士。
他們認為，郭倍宏自1989年闖關回台，過去34年來始終如一，堅持推動台灣制定新憲法，促成國家正常化。這次郭倍宏參選立委，得到海外眾多深綠台僑的力挺。在此關鍵時刻，民進黨如果能夠顧全大局（贏得這席立委，讓台派在國會過半），不臨時補推立委，不僅將會保住這席立委，更會促成台派力量大團結的新局，對民進黨，對高雄，對台灣，都有重要意義。他們希望賴清德能從大局出發，做出最有利於台灣的選擇。