美股摔！台積電ADR跌逾4% 台股早盤大跌逾260點、AI重災區
美國國債殖利率上升，此外，谷歌母公司Alphabet股價大跌9.51%、台積電ADR也跌4.36%，美股四大指數昨（25）日皆收跌。台北股市今（26）日開盤也震盪重摔，早盤一度跌260多點，下殺來到16092點，跌幅1.5%左右。權值王台積電也臉綠，跌14元，來到530元，跌1.8%。其他重要電子股，如聯發科、日月光、友達、群創也倒一片。
記者許家禎／台北報導
美國國債殖利率上升，再次引發投資人對高利率的擔憂，此外，谷歌母公司Alphabet股價大跌9.51%、台積電ADR也跌4.36%。美股道瓊指數25日下跌105.45點，或0.32%，收33035.93點；那斯達克指數下跌318.65點，或2.43%，收12821.22點；標普500指數下跌60.91點，或1.43%，收4186.77點；費城半導體指數暴跌138.10點，或4.13%，收3205.84點。
受到美股重挫影響，台北股市今日也震盪大跌，早盤一度大跌260多點，下殺來到16092點，跌幅1.5%左右。晶圓代工龍頭、權值王台積電跌14元，來到530元，跌1.8%。同樣為晶圓代工的聯電更是大跌4%，世界先進跌2%、力積電跌近1%。
其他重要電子股，如聯發科、南亞科、華碩、宏碁、友達、群創、和碩、大立光、國巨、旺宏、日月光跌1到2%。AI概念也是重災區，指標股緯創、英業達、廣運早盤跌2%多，廣達跌3.8%、技嘉與緯穎跌4%。其他，世芯-KY、創意、勤誠也跌2到3%。