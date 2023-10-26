業障重？法師幫改運要求匯款18萬   警：假的！

高雄市１名 黃姓婦人日前加入在網路上加入１命理社團，認識了自稱是隱居山中修行甚高法師，雙方互加好友後，對方開始噓寒問暖，先是傳各種符咒解厄照片，博取信任感後再假借要為她舉辦改運法會，需要大筆香油錢，要求黃婦匯款18萬元，黃婦立即前往銀行準備匯款。警方獲報後發現其匯款帳戶竟是「警示帳戶」，黃婦頓這才恍然大悟停止匯款。
記者郭凱杰／高雄報導
高市警局三民第一分局三民所於10月24日9時接獲三民區建國三路銀行通報，黃婦疑遭到詐騙，欲將新臺幣18萬元轉帳至他行帳戶。經員警到場協助查證，黃婦人的line對話，發現詐騙不法份子line頭像竟係以高僧照片來取信被害人，且由對話來看，根本就是破綻百出的詐騙慣用伎倆，立即拆穿這是詐騙手法，再查證對方所提供的帳號已遭警示通報，黃婦這才驚覺原來自己差點遭詐騙，黃婦對於員警及行員能即時攔阻，得以保住18萬，讓她免於被詐騙，表示十分肯定與讚許。
三民第一分局呼籲，網路普及化，民眾經常會在網路平台瀏覽各種訊息，詐騙不法分子也就常常會利用網路發布詐騙訊息，編造各種話術收費或要求匯款，其目的就是要騙取金錢，民眾一定要特別仔細查證，切勿落入此類詐騙陷阱，如遇可疑訊息，請務必提高警覺，有任何疑問，應撥打165反詐騙專線或110直接向警方求證，以維護自身權益，警方將持續打擊詐欺犯罪，守護民眾財產安全，不法之徒切莫心存僥倖以身試法。