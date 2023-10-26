▲108課綱反成新壓力源！逾8成高中生倍感壓力　兒盟籲3點重視教育、身心

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課業壓力、缺乏充足休息 近6成學生學習疲勞為了解國高中生在108課綱下的學習現況和學習疲勞狀況，兒盟於2023年5月3日至6月9日以分層叢集抽樣方式進行調查，將台灣21縣市分為北、中、南、東四區，依照各區七至九年級國中生及高中職高一至高三人口比例進行抽樣，總計寄出1,515份紙本問卷，共回收1,802份有效問卷。
調查後發現，有59.8%的兒少要課後補習，其中都市學生更占了72.4%。另外，有24.7%學生幾乎天天補習（一週五天以上），有63.8%在補習班待到9點，甚至有23.1%要待到10點後，如果再加上2小時以上的在家作業、自習時間等，一整天下來兒少的學習時間經常超過10小時，比大人上班時間還長。
因此，有超過九成三的兒少睡不到8小時，更有37%只能睡5－6小時。除此之外，台灣地區國高中生的學習壓力還來自於大大小小的考試，有52.1%的學生一週考試（含補習班考試）超過四天，其中15%學生考試六天以上，「為了考試成績而讀書」仍是根深蒂固的學習文化。
調查指出，長期課業壓力又缺乏睡眠或休息的狀況下，有近6成國高中生已出現學習疲勞狀況，不僅有30.6%對課業沒興趣，甚至有近四分之一學生曾因課業壓力太大而有自傷或自殺念頭，與2017年相比，「因為課業壓力而有自我傷害或一死了之的念頭」之比例已從21.3%上升至28.1%。
108課綱仍使學生感到壓力、徬徨 兒盟提3點呼籲若進一部針對108課綱調查，可以發現有82.6%高中生在108課綱下感到壓力大，其中壓力來源第一名為「製作學習歷程」（佔76.1%）；其次依序為「規劃自主學習」（佔47.9%）和「生涯探索和未來志向」（40.1%）。
而且有56.9%學生對未來升學和生涯規劃感到徬徨。台大電機工程系教授葉丙成表示，台灣現在的教育方針和已開發國家的教育目標一致，但在執行上，台灣由於師長的不了解，造成更多的焦慮，而這樣的焦慮也會轉變成孩子的壓力跟疲勞。
兒福聯盟組織發展處處長黃韻璇提到，部分家長認為逼孩子念書就是希望孩子們有更好的未來，但進入AI時代，證明兒少未來成就的不再只是成績或是文憑而已，常常有人說，教育體制怎麼改，還需要身為大人的師長和家長能夠跟上才行。
因此，兒福聯盟提出以下3點呼籲：
- 多關心學生身心健康：
- 睡眠要充足，鼓勵養成運動習慣：
- 建構完善的生涯輔導機制，減輕學生對未來徬徨的焦慮感
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59696
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