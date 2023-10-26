德州美墨炸雞萬聖節「6塊雞桶360元」！雙11拿坡里3大買1送1優惠

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萬聖節德州美墨炸雞推出風味變裝趴「美墨搞什麼鬼」，即日起購買「6塊雞桶優惠價360元」（原價414元）再送美式薯球(小)一份。
還推出神仙打架、天使VS惡魔多種口味炸雞變裝優惠，香濃爆漿起司雞柳條＋特調紅茶新品價220元（原價260元）、起司肉醬波浪薯條優惠價120元（原價150元），黃金帕馬森起司香脆辣雞翅（附墨西哥香辣醬）優惠價半打170元、ㄧ打330元；火辣酥炸雞皮新品價100元、韓式Samyang火辣炸雞堡優惠價200元（原價250元），韓式Samyang火辣雞翅 優惠價半打160元、ㄧ打310元。
📌拿坡里炸雞3大「買一送一」優惠！提早迎戰雙11購物狂歡節
◾️即日起至11月2日，拿坡里炸雞專賣店限定，買「酷樂雞腿桶」送「滋汁腿排桶」，相當於炸雞「買一桶送一桶」！入手6支微辣炸雞腿，就免費贈送6塊微辣腿排，無論內用或外帶都只要特價390元（原價660元），現賺270元。
提醒大家，優惠限內用/外帶，外送不適用；限兌換指定商品，不可折抵現金或與其他優惠合併使用。建議可先電話預訂餐點、或線上訂餐並完成付款，再到店取餐更方便。
◾️慶祝雙11購物狂歡節，拿坡里披薩.炸雞即日起至11月12日，只要購買「一公斤腿排桶」，就送小披薩一個，下殺64折優惠只要超值價450元（原價709元）瘋狂價，而且外帶、內用都可享優惠。
◾️歡慶「義式炸雞」拿下「500盤」，即日起至11月12日，加碼凡至拿坡里點購炸雞類商品，可享「酥脆鱈魚香絲買一送一」。